Пожар в резервате Иле-Балхаш сняли из космоса

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, в Казахстане продолжается пожароопасный период. В связи с этим, с 27 мая была запущена виртуальная станция приема данных для сокращения предоставления термальных точек до 40-60 минут после пролета спутников.

«11 июня в 13:45 поступило сообщение от лесного хозяйства о горении камышистой растительности в болотистой местности на территории Иле-Балхашского резервата. Предварительная причина – грозовой разряд. По данным МЧС, 13 июня площадь пожара составляла 30 га», – говорится в пресс-релизе.

На сегодня, 19 июня, по данным космического мониторинга, площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш достигла 2 794,79 га.

Фото пресс-службы «Қазақстан Ғарыш Сапары»