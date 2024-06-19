Пожар в резервате Иле-Балхаш сняли из космоса

Пожары
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Дана Аменова
Корреспондент

Завораживающие снимки, сделанные в ходе космического мониторинга, представили в нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары», сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, в Казахстане продолжается пожароопасный период. В связи с этим, с 27 мая была запущена виртуальная станция приема данных для сокращения предоставления термальных точек до 40-60 минут после пролета спутников.

«11 июня в 13:45 поступило сообщение от лесного хозяйства о горении камышистой растительности в болотистой местности на территории Иле-Балхашского резервата. Предварительная причина – грозовой разряд. По данным МЧС, 13 июня площадь пожара составляла 30 га», – говорится в пресс-релизе.

На сегодня, 19 июня, по данным космического мониторинга, площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш достигла 2 794,79 га.

Фото пресс-службы «Қазақстан Ғарыш Сапары»

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