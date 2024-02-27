Как выглядят мусорные кучи Туркестанской области из космоса

Стихийные мусорные свалки на окраинах населенных пунктов, в арыках и оврагах – типичная картина для юга.

По большей части свалки возникают там, где нет официальных мусорных полигонов, а значит, оказание услуг населению по вывозу твердых бытовых отходов не налажено. В сельской местности каждый сам ищет способы утилизации бытового мусора. Кто-то закапывает, кто-то обустраивает компостные кучи, а кто-то под покровом ночи вывозит за пределы аула и выбрасывает где-нибудь в степном овраге.

Стоит появиться даже маленькой кучке мусора, как она тут же начинает прирастать. Желающие пополнить несанкционированную свалку находятся быстро.

В связи с ростом численности населения области увеличивается и объем бытового мусора. Неудивительно, что чуть более года назад в ходе спутникового мониторинга на территории области было выявлено порядка 400 официально не зарегистрированных мусорных полигонов.

По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Кайрата Абдуалиева, из более чем 800 населенных пунктов с населением свыше двух мил­лионов человек только 43% охвачено услугами по вывозу мусора. Можно предположить, что оставшаяся часть граждан решают вопрос утилизации одним из вышеперечисленных способов, загрязняя природу.

На территории районов и городов области имеется 151 официальный полигон ТБО. Из них 32 находятся в ведении районных отделов ЖКХ, 76 – сельских акиматов, 43 полигона передано в доверительное управление. Причем 107 таких объектов из 151 (71%) не соответствуют санитарно-экологическим нормам.

Это значит, что многие из, скажем так, мест складирования отходов представляют собой участок земли с котлованом под мусор, огражденный сеткой-рабицей и воротами для въезда машин-мусоровозов. При том, что на подобном объекте необходим монтаж капитального ограждения, установка весов и бетонных ванн с раст­вором для дезинфекции колес заезжающих и выезжающих автомобилей.

Не соблюдается и еще одно важное требование к мусорным полигонам – высадка по всему периметру зеленых насаждений.

Проблема обустройства полигонов стоит в регионе очень остро. В период с 2024 по 2026 год для 57 полигонов здесь планируют подготовить проект­но-сметную документацию (ПСД), а 71 участок для складирования или захоронения ТБО, на который уже готовы все необходимые разрешительные и проектные документы, надлежащим образом обустроить и оснастить.

В течение трех ближайших лет все мусорные полигоны в Туркестанской области должны быть приведены в соответствие с утвержденными требованиями. Сделать это планируется путем привлечения инвесторов и передачи полигонов в доверительное управление.

– Есть немало проблем с полигонами ТБО, – считает аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. – Мы часто слышим жалобы на стихийные свалки, когда ездим по районам и проводим встречи с населением. Граждане страдают от такого соседства, создающего антисанитарию. Каждый аким несет персональную ответственность за чистоту на подведомственной ему территории.

Давая поручение по наведению порядка с вывозом бытового мусора и обустройством полигонов, Дархан Сатыбалды напомнил, что, согласно Экологическому кодексу РК, акиматы районов, городов, а также акимы сельских округов наделены компетенцией по реализации государственной политики в области управления коммунальными отходами.

К сожалению, даже там, где есть полигоны и налажены регулярный сбор мусора и его вывоз, не решается проблема обращения с твердыми бытовыми отходами. Большая их часть вывозится без предварительной сортировки на свалки, что не соответствует санитарным стандартам. Между тем в развитых странах 80% мусора используется в качестве вторсырья и становится источником дохода.

Вывозом мусора в области занимаются 58 компаний, на балансе которых значится 247 единиц техники. Согласно поручению отраслевого министерства вся техника должна быть оснащена системой GPS, а информация о движении мусорных транспорт­ных средств должна поступать в фонд «Национальный банк природных ресурсов и состояния окружающей среды».

Это требование тоже не выполняется большинством коммунальных предприятий по вывозу ТБО. На территории области GPS установлены пока только в компаниях по вывозу бытового мусора Туркестана и Кентау.