Как выглядят мусорные кучи Туркестанской области из космоса

Общество
8
Ксения Черника

Услугами по вывозу ТБО охвачено менее половины жителей Туркестанской области.

фото автора

Стихийные мусорные свалки на окраинах населенных пунктов, в арыках и оврагах – типичная картина для юга.

По большей части свалки возникают там, где нет официальных мусорных полигонов, а значит, оказание услуг населению по вывозу твердых бытовых отходов не налажено. В сельской местности каждый сам ищет способы утилизации бытового мусора. Кто-то закапывает, кто-то обустраивает компостные кучи, а кто-то под покровом ночи вывозит за пределы аула и выбрасывает где-нибудь в степном овраге.

Стоит появиться даже маленькой кучке мусора, как она тут же начинает прирастать. Желающие пополнить несанкционированную свалку находятся быстро.

В связи с ростом численности населения области увеличивается и объем бытового мусора. Неудивительно, что чуть более года назад в ходе спутникового мониторинга на территории области было выявлено порядка 400 официально не зарегистрированных мусорных полигонов.

По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Кайрата Абдуалиева, из более чем 800 населенных пунктов с населением свыше двух мил­лионов человек только 43% охвачено услугами по вывозу мусора. Можно предположить, что оставшаяся часть граждан решают вопрос утилизации одним из вышеперечисленных способов, загрязняя природу.

На территории районов и городов области имеется 151 официальный полигон ТБО. Из них 32 находятся в ведении районных отделов ЖКХ, 76 – сельских акиматов, 43 полигона передано в доверительное управление. Причем 107 таких объектов из 151 (71%) не соответствуют санитарно-экологическим нормам.

Это значит, что многие из, скажем так, мест складирования отходов представляют собой участок земли с котлованом под мусор, огражденный сеткой-рабицей и воротами для въезда машин-мусоровозов. При том, что на подобном объекте необходим монтаж капитального ограждения, установка весов и бетонных ванн с раст­вором для дезинфекции колес заезжающих и выезжающих автомобилей.

Не соблюдается и еще одно важное требование к мусорным полигонам – высадка по всему периметру зеленых насаждений.

Проблема обустройства полигонов стоит в регионе очень остро. В период с 2024 по 2026 год для 57 полигонов здесь планируют подготовить проект­но-сметную документацию (ПСД), а 71 участок для складирования или захоронения ТБО, на который уже готовы все необходимые разрешительные и проектные документы, надлежащим образом обустроить и оснастить.

В течение трех ближайших лет все мусорные полигоны в Туркестанской области должны быть приведены в соответствие с утвержденными требованиями. Сделать это планируется путем привлечения инвесторов и передачи полигонов в доверительное управление.

– Есть немало проблем с полигонами ТБО, – считает аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. – Мы часто слышим жалобы на стихийные свалки, когда ездим по районам и проводим встречи с населением. Граждане страдают от такого соседства, создающего антисанитарию. Каждый аким несет персональную ответственность за чистоту на подведомственной ему территории.

Давая поручение по наведению порядка с вывозом бытового мусора и обустройством полигонов, Дархан Сатыбалды напомнил, что, согласно Экологическому кодексу РК, акиматы районов, городов, а также акимы сельских округов наделены компетенцией по реализации государственной политики в области управления коммунальными отходами.

К сожалению, даже там, где есть полигоны и налажены регулярный сбор мусора и его вывоз, не решается проблема обращения с твердыми бытовыми отходами. Большая их часть вывозится без предварительной сортировки на свалки, что не соответствует санитарным стандартам. Между тем в развитых странах 80% мусора используется в качестве вторсырья и становится источником дохода.

Вывозом мусора в области занимаются 58 компаний, на балансе которых значится 247 единиц техники. Согласно поручению отраслевого министерства вся техника должна быть оснащена системой GPS, а информация о движении мусорных транспорт­ных средств должна поступать в фонд «Национальный банк природных ресурсов и состояния окружающей среды».

Это требование тоже не выполняется большинством коммунальных предприятий по вывозу ТБО. На территории области GPS установлены пока только в компаниях по вывозу бытового мусора Туркестана и Кентау.

#Туркестанская область #мусор #ТБО #полигон

Популярное

Все
Платье, которое подарил Абай
Бурабайский Айболит
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Застрелил красавицу
Прокуратура региона с начала года отменила более двадцати государственных закупок на сумму, превышающую четыре миллиарда тенге
Откуда берет корни название города Костанай
Кендама – это не бильбоке
О тоях, патриотизме и любви
В приоритете – олимпийские виды
Суперкубок – у «Тобола»
Дорогу – молодым
Не оставить бы сугробы
Встреча года
На сцене виртуозы
Иллюзия легкой жизни или игровой тупик?
Журналистика решений развивается в Казахстане
Тариф на час
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Иллюзия легкой жизни или игровой тупик?
Кендама – это не бильбоке
Прокуратура региона с начала года отменила более двадцати г…
Застрелил красавицу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]