Как заключить трудовой договор онлайн?

Возможностью заключить трудовой договор в электронном формате уже воспользовались более 1 тысячи человек и почти 500 работодателей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, по состоянию на 1 января около 5,6 млн трудовых договоров зарегистрировано в единой системе учета трудовых договоров, из них около 1,9 млн были зарегистрированы в 2023 году.

"С октября прошлого года на портале HR Enbek появился функционал заключения трудового договора полностью в электронном формате. Этой возможностью воспользовались более 1 тыс. человек и почти 500 работодателей. Функционал заключения электронного трудового договора (далее – ЭТД) на портале HR Enbek позволяет отойти от использования бумажных версий трудовых договоров, что упрощает как сам процесс его заключения, так и избавляет от необходимости хранения бумажной копии документа", – отметили в министерстве.

Портал HR Enbek предоставляет такую возможность для тех предприятий, у которых нет собственных информационных систем. А для предприятий, у которых есть информсистемы, реализована возможность интеграции и передачи сведений о трудовых договорах в Единую систему учета трудовых договоров (далее – ЕСУТД).

Для заключения трудового договора посредством портала HR Enbek потребуется всего несколько шагов.

1. Работодателю – авторизоваться, создать проект договора при помощи удобного конструктора, либо приложив готовый файл, и отправить работнику на согласование.

2. Работнику – авторизоваться на портале или в мобильном приложении HR Enbek, подписать проект с помощью ЭЦП, QR или mGovMobile.

После этого работодателю поступает уведомление о подписании работником ЭТД, и он может также подписать документ.

Сведения по трудовому договору автоматически отправляются на регистрацию в ЕСУТД.

На сегодняшний день есть организации с действующими кадровыми информсистемами, где заключение ЭТД происходит на их собственных платформах, а сведения по договорам направляются работодателями в ЕСУТД через портал HR Enbek. После проведения интеграции их информсистем с ЕСУТД процесс передачи данных будет автоматизирован, добавили в госоргане.