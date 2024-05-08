Какая погода будет в Казахстане 9 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С прохождением южного циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, на большей части РК пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны - сильные дожди. Лишь на крайнем севере и востоке республики ожидается погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юге – шквал, на северо-западе, севере град, на северо-западе, юге пыльная буря.

На западе, юге Карагандинской, на севере, в центре области Ұлытау, на западе, пустынных районах Туркестанской областей, на юге области Абай сохраняется, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане температура воздуха - днем 24-26 градусов тепла, ночью 11-13 тепла.