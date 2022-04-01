Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 2-4 апреля, передает Kazpravda.kz.

"В предстоящие выходные дни с запада вновь начнет смещаться очередной Атлантический циклон, который станет причиной прохождения осадков, преимущественно в виде дождя, и усиления ветра на западе и севере страны. А на остальной части республики под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков", – говорится в сообщении.

По данным метеослужбы, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана практически по всей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха: на западе до +15+23 градусов, на севере, в центре и на востоке страны - до +8+18 градусов, а на юге республики столбики термометров достигнут отметки до +17+25 градусов.