Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

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По данным метеослужбы, в предстоящие дни глубокий Западный циклон, по мере смещения через территорию Казахстана, вызовет дожди с грозами, шквалистым ветром и градом на большей части страны/

14-15 июля на северо-западе, 15 июля на севере страны ожидаются сильные ливневые дожди. Юг, юго-восток и юго-запад республики отрог антициклона сохранит погоду без осадков.

Весь период на востоке, 13 июля на юге, 13-14 июля на северо-востоке, юго-востоке, в центре Казахстана будет очень сильная жара до 45 градусов. По республике сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогнозируется понижение дневных температур воздуха на севере и в центре до +30°С, на юге и юго-востоке до +30…+37°С, на западе страны основной фон составит +25+35°С.