Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в заключительные дни месяца погодные условия на территории Республики Казахстан будут формироваться под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами и градом. В северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока прогнозируются интенсивные дожди и шквалистое усиление ветра.

По республике в целом ожидается усиление ветра, в южных областях — с пыльными бурями.

Температурный фон в северных регионах понизится до +18…+23 °C. На остальной территории существенных температурных колебаний не прогнозируется.