Какая погода ждет казахстанцев в эти выходные

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 20-21 апреля, предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, отрог антициклона сохранит погоду без осадков в большинстве областей страны.

В горных районах юга и юго-востока республики, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами.

В западных и южных областях усилится порывистый ветер с пыльной бурей.

Дневная температура будет прогреваться на западе и юге до 25-32 тепла, на севере и в центре до 20-28 тепла, а на востоке страны ожидается небольшое повышение до 17-25 тепла.