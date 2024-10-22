Чем заняться школьникам во время осенних каникул

По инициативе министерства культуры и информации РК во время осенних каникул для школьников будет организован ряд бесплатных мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Национальном музее РК будут проходить обзорные и тематические экскурсии. Школьники познакомятся с экспозицией залов Древнего искусства, Тюркской цивилизации и Традиционной культуры казахов. Кроме того, учащиеся смогут увидеть работы британского скульптора Юнуса Сафардьяра и работы отечественного художника Тилеужана Батанова.

В Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева планируется проведение пленэра на тему «Золотая осень» и мастер-классы по изготовлению тумара.

Центральный государственный музей РК приглашает школьников посетить выставки «Жеті Қазына», «Казахские Великие учёные и просветители Казахстана». Для детей будут проведены музейные уроки «Қазақстан – менің Отаным», «Абылай хан» из цикла «Правители казахского ханства», «Казахская национальная одежда», «Мой любимый персонаж – Алдар Косе» в рамках проекта «Қазақ халық фольклоры: қазақ ертегілер әлемінде».

В Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла в рамках проекта «Абонемент для школьников» на каждый концерт предусмотрено 10 специальных мест для детей с ограниченными возможностями бесплатно.

Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі» подготовил для школьников викторины, а также показ сказок «Құламерген» и «Жұпар қорығы».

Музей-заповедник «Таңбалы» во время каникул организует увлекательную квест-игру, в которой школьники смогут погрузиться в историю Таңбалы, разгадывая загадки и выполняя интересные задания. Квест позволит не только весело провести время, но и узнать много нового о жизни и культуре наших предков.

В государственном историко-культурном музее-заповеднике «Әзірет Сұлтан» с сентября этого года бесплатно для школьников проводятся клубы «Ясауитану», «Юный археолог», «Юный реставратор» и «Юный экскурсовод».

В музее-заповеднике «Ботай» школьники могут ознакомиться с экспонатами, реконструкцией древних ботайских жилищ и увидеть места археологических раскопок.

Мавзолеи «Қарахан», «Дәуітбек», «Айша бибі», «Бабаджа хатун» кесенелері, «Ақыртас», и археологический парк под открытым небом «Көне Тараз», входящие в состав государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза»бесплатны для посещения школьников в течение всего года.

С 2017 года в последнее воскресенье каждого месяца и в дни каникул школьники могут бесплатно посетить Государственный историко-культурный музей-заповедник «Есік». Кроме того, для детей с ограниченными возможностями и слабовидящих в городах Иссык и Алматы предусмотрен бесплатный вход в музей-заповедник.

В Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Берел» учащиеся смогут познакомиться экспозициями и посетить музей под открытым небом.

Государственный историко-культурный музейный заповедник» «Сарайшық» проведет специальную экскурсию для школьников и мастер-класс «Күз қызықтары».

Государственный археологический музей-заповедник «Отырар» предлагает уникальные экскурсии в мавзолей Арыстанбаб и городище «Отырар төбе».

Национальный историко-культурный и природный музей-заповедник «Ұлытау» организует для школьников бесплатную выставку на тему «Жошы ұлысы: тарихы және мұрасы». На выставке будут представлены памятники истории и культуры, относящиеся к эпохе Золотой Орды.