Какие данные о заемщиках банки и МФО могут передавать в кредитные бюро

Банки и финансы
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Дана Аменова
Корреспондент

Проект постановления с перечнем иных сведений, предоставляемых в кредитные бюро, разработали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Соответствующий документ опубликован для публичного обсуждение до 26 июня на портале «Открытые НПА»

Проект содержит перечень иных сведений, которые помимо основной информации о заемщиках должны предоставлять банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства  в кредитные бюро.

В частности, банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность (кредиторы), по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро следующие сведения:

- о дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита;

- результатах рассмотрения кредиторами заявления заемщика;

- дате и номере ответа кредиторов по результатам рассмотрения заявления заемщика;

- внесенных изменениях в условия договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита;

- сведения об основании и дате взыскания по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита (подтвержденные исполнительной надписью нотариуса, либо судебным актом, либо мировым соглашением);

- дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;

- сумме платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;

- иные сведения по соглашению сторон.

Коллекторские агентства по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро сведения о:

- кредиторе, предоставившем заем (микрокредит) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, с указанием полного наименования, БИН;

 -лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, с указанием полного наименования, даты уступки права (требования), БИН, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);

- дате последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;

- сумме платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита;

- иные сведения по соглашению сторон.

 

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