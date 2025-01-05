Какие дороги открылись для движения авто в РК

5 января ряд дорог открылся в связи с улучшением погоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

5 января с 04:00 в Алматинской области на участке автодороги Алматы-Усть-Каменогорск км 25-67 (ПВП-г.Конаев ) открыто движение, с 06:00 – на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи км. 6-166, уч. село Ушановское-город Алтай.

В 06:00 часов открылись следующие участки дорог республиканского значения:

В Кызылординской области: «Шымкент-Самара» км. 1240-1357, уч. граница Актюбинской обл.- Аральск;

В Актюбинской области: «Шымкент-Самара» км. 776-1240, уч. города Актобе-граница Кызылординской области, «Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 0-234, уч. поселка Карабутак-граница Костанайской области;

В Костанайской области: Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 234-310, уч. граница Актюбинской области-село Адаевка

В компании напомнили также номер колл-центра 1403, позвонив на который вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.