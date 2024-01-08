Какие классы перевели на "дистанционку" из-за непогоды в Астане
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В управлении образования Астаны сообщили, какие классы второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает корреспондент Kazpravda.kz
"В связи с ухудшением погодных условий 8 января учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в информации.
Ранее сообщалось о приостановлении работы ряда пригородных маршрутов в связи с ухудшением погодных условий.
По данным РГП "Казгидромет", в Астане сегодня, 8 января, облачно, временами сильный снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза.
В связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в круглосуточном режиме.