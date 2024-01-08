Работа ряда пригородных маршрутов приостановлена в Астане

В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение семи пригородных маршрутов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems"

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По информации оператора, сегодня, 8 января, в связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 317, 327, 329.

Остальные пригородные маршруты на линии, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в круглосуточном режиме. По данным акимата Астаны, вчера, 7 января, с улиц Астаны вывезли свыше 35 тыс. кубометров снега, что составляет 2741 грузовой рейс.