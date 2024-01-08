Свыше 1200 снегоуборочных машин вышли на улицы Астаны

В связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в круглосуточном режиме

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Свыше 300 дорожных рабочих и более 1200 единиц спецтехники вышли очищать улицы Астаны от снега в ночную смену, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т. д.", - рассказали в городской администрации.

За день 7 января с улиц Астаны вывезли свыше 35 тыс. кубометров снега, что составляет 2741 грузовой рейс, отметили в акимате.

В целом с начала зимнего периода было вывезено 1 406 985 кубометров снега - свыше 103 тыс. рейсов большегрузов.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане сегодня, 8 января, облачно, временами сильный снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза.