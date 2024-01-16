Какие классы перевели на «дистанционку» в Астане из-за непогоды

Младшеклассников второй смены перевели на «дистанционку», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в связи с ухудшением погодных условий 16 января 2024 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Сегодня утром сообщалось, что учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана.