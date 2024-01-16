Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана

16 января в них ожидаются низовая метель, туман и гололед, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

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Западно-Казахстанская область

16 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный днем на западе, на севере области порывы составят 15-20 м/с. г. Уральск: 16 января ожидается низовая метель. Ветер южный днем порывы 18 м/с.

Алматинская область

16 января на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед. г. Алматы: 16 января временами ожидаются туман, гололед. Конаев: 16 января временами ожидаются туман, гололед.

Кызылординская область

16 января на юге, востоке Кызылординской области ожидается туман.

Карагандинская область

16 января ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман.

Северо-Казахстанская область

16 января днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Область Жетісу

16 января в центре, горных районах области Жетісу ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Талдыкорган: 16 января ожидается гололед.

Туркестанская область

16 января в горах Туркестанской области сохраняется сильный снег. На севере, в горных районах области ожидается низовая метель. На западе, севере, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Шымкент: 16 января временами ожидается туман. Туркестан: 16 января временами ожидается туман.

Жамбылская область

16 января ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.