Какие праздничные мероприятия пройдут на Наурыз в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации пресс-службы акимата Астаны, горожане смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния и многое другое.

14 марта – Көрісу күні. В честь этого праздника в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева планируется провести ретро-концерт «Сол бір кез», концертную программу ансамбля Жигер «Наурыз Jaz Zhiger» во Дворце «Жастар», концерт «Тал бесіктен – жер бесікке» в Камерном зале им. К. Байсеитовой театра Астана Опера.

Также спектакли представят Музыкальный театр юного зрителя, театр «Жастар», Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького.

15 марта в столице планируется провести День благотворительности. В Алматинском районе волонтёры раздадут коммунальщикам горячий чай, баурсаки и наурыз коже.

Запланированы различные мероприятия в доме престарелых «Жанашыр», общественной библиотеке № 2, Театре кукол, театре «Жастар».

В этот день в 19:00 в Государственной академической филармонии им.Е. Рахмадиева состоится концерт «Наурыз айы туғанда».

В рамках Марафона добрых дел порядка 180 нуждающихся получат продовольственные корзины. Волонтеры Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» будут раздавать на улицах баурсаки и шоколад.

16 марта посвящается Дню культуры и национальных традиций. В музыкальных школах, во Дворце школьников им. Аль-Фараби, Национальной академической библиотеке РК пройдут тематические познавательные мероприятия.

В Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева в 17:00 состоится концерт «Жетісу әуендері», в Театре кукол в 12:00 и в 16:30 – спектакль «Ер Төстік», в Государственном театре драмы и комедии им.А. Мамбетова – драма Оралхана Бокея «Ауыл хикаялары».

17 марта в столице пройдет День Шанырака, где будет пропагандироваться роль семейных ценностей. В этот день в 17:00 у монумента «Байтерек» состоится торжественная церемония бракосочетания в национальных костюмах, свое благословение дадут старейшины и многодетные матери.

В 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя состоится музыкально-поэтическое представление «Ғашық-Жүрек», а также встреча с 14 парами, создавшими семьи в стенах театра.

В театре «Жастар» в 19:00 пройдет постановка Б. Сокпакбаева «...Көзіме бір көрінсең, бала ғашық...», в Государственном театре драмы и комедии им. А. Мамбетова покажут драму Оралхана Бокея «Ауыл хикаялары-2».

А в перинатальном центре и больницах будут поздравлять родителей новорожденных.

18 марта – День национальной одежды. В центре дополнительного образования Sana будет организована выставка «Ұлттық киім», где школьникам расскажут об истории и идеологии национальной одежды.

Челлендж на тему «Национальный день одежды» пройдет перед главным государственным флагом у этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» с участием деятелей культуры, звезд народного искусства, артистов театра.

19 марта – День обновления. В 19:00 во Дворце мира и согласия состоится «Национальная премия Наурыз», посвященная награждению заслуженных деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие и популяризацию национальных ценностей. В Государственном театре драмы и комедии им.А. Мамбетова будет поставлена драма Каната Жунуса «Алаш жолы».

20 марта - День Национального спорта. В спортивном комплексе «Аргымак» пройдут общереспубликанские мероприятия, такие как: конные соревнования (бәйге, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу), соревнования по соколиной охоте (құсбегілік) и турниры по тоғызқұмалақ, асық ату, садақ тарту и т.д. Главная цель мероприятия - продвижение и популяризация национальных видов спорта. Вход свободный.

В этот день в пяти районах столицы пройдут спортивные соревнования с участием жителей, а в общеобразовательных школах пройдут массовые мероприятия по различным видам спорта.

С 21 по 23 марта в Астане на территории Международного выставочного центра ЭКСПО пройдет ежегодная восточная ярмарка «Наурыз базары». Здесь будут представлены казахстанские товары от продуктов питания до текстиля по специальным праздничным ценам. А также в ярмарке примут участие лучшие мастера и ремесленники из Казахстана, Турции, Ирана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и других зарубежных стран, которые представят широкий ассортимент национальных, тематических изделий.

23 марта в в Государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева пройдет конкурс «SUPER ӘЖЕ - 2024». Состязаться в конкурсе талантов и кулинарных навыков будут бабушки старше 63 лет. Вход для зрителей бесплатный.

21 марта – День солидарности. На городской площади, на территории ЭКСПО, у монумента «Қазақ елі», на площади монумента «Байтерек», в Центральном парке и в жилых массивах 21-22 марта будут организованы мероприятия Наурыз – береке Бастау, в Международном выставочном центре пройдет фестиваль кочевых цивилизаций, а в парке Ататюрк – театрализованное представление «Қош келдің, Әз-Наурыз», на центральной площади города пройдет конкурс колыбельных «Рухты тіл, қазыналы дәстүр».

Также будут поставлены различные спектакли в Театре кукол, Музыкальном театре юного зрителя, Дворце молодежи.

22 марта – начало года. В этот день продолжатся мероприятия «Наурыз – береке бастауы», фестиваль кочевых цивилизаций в Международном выставочном центре.

Различные мероприятия, посвященные празднику, пройдут в таких местах, как Аллея писателей, парк вдоль реки Есиль, парк «Коктал», парк «Коргалжын».

23 марта – День очищения. В Государственном театре драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова публику ждет драма А. Елгезека «Болмаған балалық шақ». Кроме того, в районах Байконур и Сарыарка проведут акцию чистоты с участием жителей города.

В Астане 23 марта пройдет международная экологическая акция «Час Земли» с 20:30 до 21:30. "Час Земли" - ежегодное международное мероприятие под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимают участие более двух миллиардов человек со всего мира. Цель акции – обратить внимание на необходимость ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

23 марта в рамках «Тазалық эстафетасы» в столице будет проведена общенациональная экологическая акция «Тазару». В рамках акции планируется очистка дворов от снега и мусора.

В городской администрации добавили, что по инициативе района «Нура» 12 марта в столице стартовала социальная акция «Армандар шаңырағы» в рамках которой столичные меценаты и предприниматели исполнят мечту 70 детей Нуринского района. Подарки они вручат детям до 21 марта.