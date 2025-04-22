Какие тайны скрывает человеческий мозг

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

В Алматы состоялась международная научно-практическая конференция «Тайны мозга. Мультидисциплинарный форум», которая собрала на одной площадке врачей и ученых со всего мира, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: БСМП г. Алматы

Мероприятие было организовано больницей скорой неотложной помощи (БСМП) г. Алматы, Республиканским координационным центром по проблемам инсульта и ОО «Азиатское общество Сердце и Мозг».

В ходе конференции ведущие врачи и ученые из разных стран поделились передовыми методами лечения, разобрали реальные случаи и подчеркнули: только командный подход дает результат в современной неврологии

«Организм — это единая система, и поражение одной ее части неизбежно отражается на других. Современная клиническая практика требует мультидисциплинарного подхода: невозможно эффективно лечить неврологические заболевания, не учитывая общую соматическую картину пациента. Совместная работа специалистов разных профилей — от неврологов до гастроэнтерологов — даёт возможность более точно диагностировать и своевременно корректировать состояние пациента. Подобные конференции, как «Тайны мозга», становятся важной платформой для обмена опытом и формирования новых медицинских стандартов», - заявил в ходе форума президент ОО «Ассоциация неврологов», профессор кафедры нервных болезней КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Еркын Нургужаев.

А по словам директора городской больницы скорой неотложной помощи г. Алматы Алмаза Дшувашева, инсульт — больше не болезнь пожилых. Всё чаще он поражает людей 30–40 лет. Один из главных факторов риска — неконтролируемое артериальное давление. Именно оно стоит за большинством тяжелых геморрагических инсультов у молодых. Знать свои цифры и держать давление под контролем — это уже не рекомендация, а необходимость.

«При этом важна не только профилактика, но и скорость реакции. Мультидисциплинарный подход — ключ к спасению: команда — от скорой до реаниматолога — включается уже при поступлении. Цифровые технологии позволяют заранее скоординировать действия, сокращая время до начала терапии. Каждая минута решает исход. Не игнорируйте тревожные сигналы: внезапную сильную головную боль, нарушение речи или зрения, онемение, слабость в руке или ноге, шаткость походки, изменение поведения.  Если вам за 40, регулярные обследования и МРТ сосудов мозга — это шанс предотвратить инсульт», - посоветовал Алмаз Дшувашев.

Врач невролог, руководитель ОО «Азиатское общество Сердце и Мозг» Айгуль Кудайбергенова говорит, что организм — это не набор отделов, а единая система. Один сбой — и страдает все. По ее словам, нельзя лечить только симптом. Если у пациента проблема с печенью, ее нельзя рассматривать в отрыве от нервной, эндокринной и других систем. Только командный, мультидисциплинарный подход дает результат.

«На нашей международной конференции «Тайны мозга. Мультидисциплинарный форум» мы снова убедились: системное мышление спасает — и в здоровье, и в бизнесе», - говорит она.

Как рассказала в ходе форума директор института неврологии и нейрореабилитации, кандидат медицинских наук Гульназ Кайшибаева, связь между состоянием тела и функцией мозга очевидна. Хронические заболевания — диабет, ожирение, болезни печени и почек — влияют на когнитивные способности: память, внимание, концентрацию. После пандемии COVID-19 таких проявлений стало еще больше: пациенты жалуются на ментальную заторможенность, забывчивость, так называемый «туман в голове». Это связано с воспалительными изменениями, затрагивающими нервную систему. Мозг получает ресурсы через тело — кислород, глюкозу, витамины, белки. Поэтому важно, чтобы в лечении участвовали врачи разных направлений. Это позволяет не только справиться с основной болезнью, но и поддержать здоровье мозга.

«Что касается когнитивных нарушений, когниция — это то, что делает нас людьми. Это очень тонкая сфера, напрямую связанная с обеспечением мозга питательными веществами. Когнитивные функции очень чувствительны к изменениям метаболизма — будь то углеводный обмен, обмен жирных кислот, витаминов, ферментов, аминокислот и других веществ. Воспалительные процессы также оказывают серьезное влияние на когнитивные функции. Это сложный механизм, но, если говорить простым языком, мозг очень быстро реагирует на любые изменения в организме. Раннее выявление когнитивных нарушений позволяет своевременно начать коррекцию, что крайне важно, ведь это и есть то, что делает нас Homo sapiens» - сказала Гульназ Кайшибаева.

Как рассказывает заведующий кафедры нервных болезней КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, главный невролог МЗ РК Сауле Туруспекова, инсульт — это не самостоятельная болезнь, а следствие других нарушений: гипертонии, атеросклероза, диабета. Первые симптомы — это сигнал к действию, ведь здесь работает правило «время — мозг». Своевременное обращение позволяет провести тромболизис в первые часы и значительно снизить риск инвалидности.

«Но здоровье мозга не определяется одним фактором. Оно требует комплексного подхода: физической активности, полноценного питания, эмоционального благополучия. Мозг, как и мышцы, нуждается в тренировке — новые знания, хобби, интеллектуальные задачи помогают сохранять его активным и устойчивым на долгие годы», - поделилась Сауле Туруспекова.

Мероприятие стало значимым событием для специалистов разных направлений — от неврологов до врачей общей практики. Комментарии экспертов подтвердили необходимость ранней диагностики, комплексной профилактики и слаженного взаимодействия специалистов разных профилей.

Организаторы выразили благодарность всем участникам и спикерам за вклад в развитие междисциплинарного подхода и укрепление профессионального сообщества.

Форум объединил врачей самых разных направлений, но всех — с общей целью: лечить человека, а не только диагноз.

 

#лечение #врачи #форум #инсульт

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