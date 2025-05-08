Какие выплаты получат ветераны ВОВ и тыловики к 9 мая в Актюбинской области

День Победы
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Актюбинской области в честь 80-летия Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам, а также труженикам тыла, проработавшим в годы войны не менее 6 месяцев, из местного бюджета выделена разовая материальная помощь, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Согласно решению городских и районных маслихатов по области предусмотрены выплаты 4 336 получателям, общая сумма составит 1 076,8 млн тенге. В частности, труженики тыла получат по 153 348 тенге.

Единственному ныне здравствующему ветерану Великой Отечественной войны, Василию Ивановичу Грецкому, предусмотрена выплата в размере 5 миллионов тенге.

Единовременная помощь в размере 353 880 тенге предусмотрена для 1 724 человек - участников и инвалидов войны, а также семей военнослужащих, погибших или умерших в результате ранения, контузии или болезни, полученных в годы войны. Также предусмотрены выплаты по 153 348 тенге 991 человеку - вдовам инвалидов войны, умерших в результате ранений, а также 2 019 труженикам тыла.

#Актобе #ВОВ #ветеран

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