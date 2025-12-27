Ветеран Великой Отечественной войны Зулхарнай Сеитов отметил свой 103-й день рождения. Поздравить его пришли военнослужащие управления по делам обороны Алмалинского района, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Они вручили Зулхарнаю Сеитову поздравительный адрес от имени министра обороны, пожелали крепкого здоровья и благополучия.

– Ветераны – живая история страны, ее честь и слава. Наша святая обязанность – помнить их подвиг, заботиться о них и передавать память об их мужестве и стойкости молодому поколению, – отметила начальник отдела воспитательной и идеологической работы УДО Алмалинского района г. Алматы капитан Гүлсім Бакирова.

В ответ ветеран Зулхарнай Сеитов пожелал военнослужащим мира, успехов в службе и семейного благополучия.

Зулхарнай Сеитов родился 27 декабря 1922 года в ауле Новый Кипчак (Омская область, РСФСР). В 1942 году его призвали в ряды Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны он прошел путь от Сталинграда до Берлина. Зулхарнай Сеитов освобождал Беларусь и Польшу, принимал участие в разминировании Потсдамского дворца. Вместе с однополчанами штурмовал столицу фашистской Германии.

Ратный подвиг фронтовика отмечен орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами.

После войны Зулхарнай Сеитов окончил Омский сельскохозяйственный институт. Переехав в Казахстан, посвятил себя науке. Доктор биологических наук, академик республиканской Академии наук, профессор кафедры молекулярной биологии Казахстанско-Российского медицинского университета Зулхарнай Сеитов написал более 150 научных работ и монографий, выпустил 10 учебных пособий. У него 14 патентов и восемь авторских свидетельств. Научные исследования Сеитова внесли значимый вклад в развитие медицины и пищевой промышленности Казахстана.