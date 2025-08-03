В Алматы чествовали ветерана Великой Отечественной войны Владимира Дмитриевича Белозерова, которому исполнилось 100 лет. Юбилей фронтовика стал событием не только для его семьи, но и для всего офицерского сообщества, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Поздравить ветерана со знаменательной датой пришли военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района во главе с полковником Арманом Турганбаевым. К ним присоединились представители Алматинского филиала РОО «Ветераны Вооружённых сил РК» и Национального военно-патриотического центра. От имени министра обороны Республики Казахстан ветерану вручили поздравительный адрес, а военный оркестр исполнил мелодии военных лет, вызвав у именинника особые эмоции.

Владимир Дмитриевич родился 3 августа 1925 года в Шымкенте. Когда началась война, он учился в железнодорожном училище. В 1943 году, в возрасте 17 лет, был призван в армию. Поступил в Барнаульское пехотное училище, однако с учебного курса был направлен на фронт. Сражался в составе 280-го стрелкового полка 92-й гвардейской дивизии 3-го Украинского фронта. Первое боевое крещение получил на украинской земле, а одно из самых тяжёлых испытаний — форсирование Днепра, где он получил тяжёлое ранение в голову. После длительного лечения был демобилизован по состоянию здоровья. За проявленное мужество Владимир Белозеров награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. После войны он окончил Московский индустриальный институт и более четверти века проработал начальником цеха на комбинате стройматериалов в Алматы.

Сегодня юбиляр по-прежнему активен: ежедневно делает зарядку, много гуляет, играет в шахматы, сохраняя ясность ума и бодрость духа.

Военнослужащие и представители ветеранских организаций регулярно навещают Владимира Дмитриевича, выражая признательность за его вклад в Великую Победу и преданность Родине.