В Миннацэкономики обсудили с предпринимателями повышение НДС

Фото: пресс-служба МНЭ РК

В результате повышения ставки НДС, дополнительные поступления в бюджет предположительно составят 2-2,4 трлн. тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Руководство МНЭ РК обсудило с партией «Ақ жол» вопрос повышения ставки НДС.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что планируется увеличить ставки НДС с 12 % до 16%. По предварительным расчетам, дополнительные поступления в бюджет составят 2-2,4 трлн тенге.

«Это сопоставимо с объемами гарантированных трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят сократить размер данных трансфертов. Соответственно, усилит накопительную функцию Нацфонда. А поступившие средства будут направлены в социальную сферу. При этом, изменение ставки НДС коснётся только 121 821 (5,5%) плательщиков», – сообщил глава МНЭ.

В ходе заседания были обсуждены вопросы повышения, дифференциации ставки налога на добавленную стоимость, возврата НДС при экспорте товаров и услуг, дополнительного стимулирования отрасли экономики.

Отмечается, что размер ставки НДС и уровень теневой экономики не имеют прямой связи. В свое время снижение ставки НДС с 20% до 12% не привело к значительному снижению уровня теневой экономики. Несмотря на низкую ставку НДС в размере 12%, уровень теневой экономики остается в Казахстане выше (19,8% к ВВП), чем в странах Европы с высокой ставкой НДС (к примеру Германия, ставка НДС -19%, теневая экономика к ВВП – порядка 10%).

Было отмечено, что в последнее время налоговая политика стала "панацеей" от всех бед. Однако в министерстве считают, что решение проблем экономики не должно идти через льготы и преференции.

Там же отметили необходимость комплексных отраслевых решений. 9 из 10 предпринимателей в качестве первой проблемы поднимают вопросы "длинного" финансирования. Необходимо решать вопросы коррупции, упрощения разрешительных процедур, продвижения отечественных товаров.

Увеличение ставки НДС, в первую очередь, отразится на импортных товарах. Для стимулирования отечественных товаропроизводителей льготы сохраняются.

Участники продолжат регулярные встречи для обсуждения отдельных вопросов, связанных с НДС.