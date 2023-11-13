Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, передает Kazpravda.kz.

Как отмечают в метеослужбе, аномально теплое начало ноября существенно отодвинуло начало зимы, и по прогнозам на ближайшие дни теплые дни еще сохранятся.

Сначала западные, а затем и остальные регионы Казахстана окажутся под влиянием двух циклонов - южного и атлантического. Они сделают погоду облачной и дождливой, а температурный фон ожидается довольно однообразным, но умеренно тёплым.

Исключением будут только южные регионы страны, где прогнозируется малооблачная погода и повышение дневных температур до 17-22 градусов со знаком плюс.