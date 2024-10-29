Какую бытовую технику производят в Казахстане

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава союза промышленных инвесторов Кайрат Еламанов на заседании правительства рассказал, что основные предприятия новой отрасли находятся в городах Сарань и Алматы – Silk Road Electronics с брендом Artel, Алматы турмыстык зауыты с брендом Dausher, DS Multimediaс брендом Xiaomi.

На мощностях трех предприятий произведено порядка 200 тыс. единиц техники: кухонные бытовые плиты, мини-печи, стиральные машины, телевизоры, водонагреватели, пылесосы, вытяжки, которые реализуются во многих крупных торговых домах электроники. До конца года планируется нарастить объемы.

«Введенные в этом году изменения в Налоговый кодекс по НДС позволили установить четкий порядок реализации продукции по всей цепочке от производителя до конечного клиента. Удалось не только привлечь на производство ведущие мировые компании, но и снизить цену для покупателей техники. На текущий момент уже освоены операции по литью пластиковых деталей элементов корпусов телевизоров и водонагревателей, заготовке, сварке, эмалированию и покраске деталей духовок, стиральных машин, печей и вытяжек, а также изготовление упаковки», — сообщил Кайрат Еламанов.

В ближайшие годы планируется освоение производства печатной платы и штамповки металлических изделий.

