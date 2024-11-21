Какую поддержку получают экспортеры Казахстана

Поддержка отечественного производителя – краеугольный камень экономического развития страны. АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (ЭКА) – национальный институт, который активно развивает и продвигает несырьевой экспорт страны. В ходе пресс-тура с посещением одного из производств Караганды мы смогли узнать больше о роли нацкомпании в поддержке отечественных производителей, стремящихся расширить свои рынки за рубежом

Деятельность АО «Экспортно-кредитного агентства Казахстана» заключается в принятии рисков потенциальных потерь для отечественных несырьевых экспортеров и их иностранных импортеров, а также в улучшении финансовых условий сотрудничества между ними при осуществлении экспортных операций. С 2016 года компания оказала поддержку отечественным производителям на сумму 1 363,1 млрд тенге. За это время услугами страхования воспользовались 250 экспортеров. Объем поддержки казахстанских экспортеров за 10 месяцев 2024 года вырос более чем в 2,9 раза и составил 193,1 миллиарда тенге. Агентство за январь-октябрь текущего года оказало поддержку 49 экспортерам, из которых 12 получили поддержку впервые. Поддержано 390 экспортных контрактов. За этот период экспортеры наладили торговые отношения с более 320 зарубежными покупателями.

В Караганде одним из поддержанныхпроектов ЭКА является чайная компания «UNITEA», которая работает на отечественном рынке с 2008 года. Не только жители региона, но и потребители разных областей Казахстан за эти годы успели оценить и полюбить такие известные бренды, как «Ақман», «Bazaar Chai», «Samal», «TeaLeaf», «Savor Tea» и др. Широкий ассортимент и высокое качество продукции компании высоко ценят даже самые прихотливые любители чаепитий.

«UNITEA» располагает современным цехом для производства чая. Его производственная мощность позволяет выпускать порядка 250-300 тонн гранулированного чая в месяц. Также цех ежемесячно производит 25 000 кг пакетированного чая, 50-60 тонн листового чая, 40-60 тонн –пакетированного. Складские помещения площадью 3000 кв.м позволяют хранить готовую продукцию, сырье и комплектующие в больших объемах.

Экскурсию по производству мы начали с цеха, где проходит расфасовка и упаковка чая. Чтобы попасть в Караганду, массивные мешки с сырьем проделали долгий путь из Кении, Индии и Китая, где находятся зарубежные поставщики фабрики. Работу производства открывает начальная линия, на которую в мешках поступает сырье, после чего оно отправляется для дальнейшей обработки в цех. Рабочие – фасовщики и упаковщики в спецодежде и медицинских масках действуют сноровисто, слаженно, каждое их движение доведено до автоматизма. На производстве сегодня трудятся более 80 работников. В их распоряжении – современное оборудование европейского производства.

Особый уголок производства со своей неповторимой уютной атмосферой – лаборатория по дегустации чая. Здесь работают со специальной посудой–особыми пиалами, которые поставляют из Кении. Порцию продукции взвешивают на весах, отмеряя нужную для дегустации дозу, в зависимости от сорта – 2-5 граммов. Залитую кипятком заварку настаивают не менее пяти минут. После чего напиток наливают в пиалу и оценивают его качество по оттенку цвета. И только потом начинается таинство дегустации. Для этого на производстве имеется особый сотрудник, именуемый титестер (от английского tea – чай, taster – дегустатор). По вкусу, цвету и запаху он выявляет недостатки и достоинства конкретного сорта чая, определяет, не была ли нарушена технологияпроизводства. В итоге на наши дастарханы поступает только по-настоящему качественный ароматный напиток.

Чай из Караганды отправляется в Россию, Монголию, Китай, Кыргызстан. В ближайшем будущем планируется наладить экспорт в Узбекистан и Таджикистан.Как считают руководители произвосдтва, без поддержки Экспортно-кредитного агентства Казахстана организовать и разширять бизнес было бы намного сложнее.

«Экспортно-кредитное агентство Казахстана оказывает нам огромную поддержку. Мы плодотворно сотрудничаем уже несколько лет», – рассказывает соучредителькомпании «UNITEA» Ерлан Хасенов.

Благодаря этой организации мы отправляем свой товар за рубеж с отсрочкой платежа для клиентов в течение 30 дней. Это большой плюс для наших клиентов: доставка товара порой затягивается до двух недель, и это сказывается на торговле. Благодаря ЭКА, которое выступает гарантом по сделкам, страхуя наш товар, все это решается намного оперативнее. Кроме того, подобное страхование влияет на увеличение объема закупов. Проект такого плодотворного взаимодействия важен для обеих сторон.

В планах компании «UNITEA» на ближайшее будущее – производство не только чайной, но и кофейной продукции. На предприятии уже оборудован отдельный цех для производства кофе. А это значит, что вскоре не только «чаевники», но и «кофеманы» смогут оценить новые казахстанскиетовары высокого качества.

Отметим, что Экспортно-кредитное агентство Казахстана оказывает комплексную поддержку экспортерам на всех этапах экспортного цикла – от планирования до реализации проекта, предлагая широкий спектр финансово-страховых инструментов, направленных на снижение коммерческих и политических рисков.

«В этом году мы расширили возможности по оказанию поддержки экспортерам, внедрили новые продукты поддержки экспорта, сформировав линейку из более 20 продуктов, адаптированных под все этапы экспортного цикла», – говорит Заместитель председателя Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Мадина Ержанова.

Услугами Агентства может воспользоваться любое действующее предприятие Казахстана,занимающееся производством несырьевых товаров и оказанием услуг, в планах которого работать на международном рынке и обезопасить свой бизнес от рисков. Мы продолжаем активно развивать экспортоориентированные проекты в Казахстане, чтобы помочь отечественным компаниям выйти на новые рынки и увеличить свои доходы.

Для справки:

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2024 года № 261 «О некоторых вопросах акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и о внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» АО «ЭСК «KazakhExport» определено в качестве экспортно-кредитного агентства и переименовано в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (ЭКА).