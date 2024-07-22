Камала Харрис может стать кандидатом в президенты от демпартии США

В мире, США
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Айман Аманжолова
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Как заявил журналист телекомпании CBS Эд О'Киф, делегатам общенационального съезда демпартии во время телефонного разговора в воскресенье было сказано «готовиться к тому, что голосование пройдет 1 августа»

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

При этом журналист пояснил, что данные по возможным срокам голосования пока носят неофициальный характер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как заявил Эд О'Киф в эфире телекомпании, делегатам общенационального съезда Демократической партии было сказано «готовиться к тому, что голосование пройдет 1 августа». Он пояснил, что речь идет о голосовании в виртуальном формате, по итогам которого, как ожидается, «Харрис будет официально объявлена кандидатом» на выборах от Демократической партии. Таким образом, кандидатура Харрис может быть утверждена не на общенациональном съезде партии в Чикаго (штат Иллинойс) 19-22 августа, а досрочно.

«У тех, кому может не нравиться эта идея [выдвижения Харрис], остается всего около 10 дней на то, чтобы сказать «нет» и бросить ей вызов», - отметил О'Киф.

Газета Politico отмечает, что некоторые американские чиновники и спонсоры демократов призывают независимого сенатора Джо Манчина (от штата Западная Вирджиния), который до мая текущего года состоял в рядах Демократической партии, вернуться в партию и добиваться выдвижения кандидатом на президентских выборах. В то же время агентство Reuters пишет со ссылкой на источники, что «главы региональных штабов» Демократической партии США во всех 50 штатах поддержали выдвижение кандидатом на выборах Харрис.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня в США, в стане демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.

Ранее стало известно, что Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. 

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