Полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы, передает Kazpravda.kz

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Департаментом КНБ по Актюбинской области пресечен канал нелегальной миграции, организованный местным жителем.

В ходе расследования выявлена схема, позволившая более 120 иностранным гражданам легализоваться на территории страны в обход законодательства, путем фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства.

20 марта решением суда г.Актобе организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК и приговорен к одному году ограничения свободы.

Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы.