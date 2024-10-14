Каналы незаконной миграции ликвидировали в регионах РК

Виновным грозит тюремный срок до семи лет с конфискацией имущества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подразделениями по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

«Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности, с использованием фиктивных документов», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Так, в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза.

В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий у них изъяты зарубежные паспорта, «черная» бухгалтерия и документация.

Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.