Каналы незаконной миграции ликвидировали в регионах РК

Виновным грозит тюремный срок до семи лет с конфискацией имущества
Подразделениями по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК
«Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности, с использованием фиктивных документов», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Так, в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза.
В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий у них изъяты зарубежные паспорта, «черная» бухгалтерия и документация.
Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.
«По всем фактам проводятся досудебные расследования. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества», – отметил Куандык Алпыс.