Капли под контролем

К 2030 году водосберегающие технологии охватят 1,3 млн га орошаемых земель
В Казахстане продолжается активное внедрение современных водосберегающих технологий, включая капельное и дождевальное орошение, а также лазерную планировку полей. Их применение позволяет значительно сократить потери воды, повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
В результате принимаемых мер площадь земель, на которых используются водосберегающие технологии, последовательно увеличивается.
– Глава государства в Послании народу от 1 сентября 2023 года поручил обеспечить ежегодное внедрение передовых водосберегающих технологий на площади не менее 150 тысяч гектаров. Для реализации этой задачи акиматами регионов разработаны и утверждены соответствующие мастер-планы со сроком до 2030-го, –
отметила и. о. директора Департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации РК Карлыгаш Нуриханова.
Сегодня, по ее словам, водосберегающие технологии становятся одним из основных инструментов рационального использования водных ресурсов. Они позволяют существенно снизить потери воды и одновременно повысить эффективность сельскохозяйственного производства.
По итогам 2025 года водосберегающие технологии были применены на 543,5 тыс. га, из них около 315,1 тыс. га приходится на дождевальное орошение, а 165,8 тыс. га – на капельное. 62,6 тыс. га выровнены лазерным планировщиком.
В министерстве напомнили, что к 2030 году площадь применения таких технологий планируется довести до 1,3 млн га, что позволит сэкономить до 2,2 млрд кубометров воды.
– В этом году работа продолжается. Мы запросили данные у акиматов областей. В соответствии с полученной информацией, на сегодняшний день водосберегающими технологиями дополнительно охвачено 92,6 тысячи гектаров земель, – уточнила Карлыгаш Нуриханова.
Для дальнейшего расширения применения водосберегающих технологий реализуется комплекс мер государственной поддержки. Он направлен на повышение доступности современного оборудования, совершенствование механизмов субсидирования и развитие ирригационной инфраструктуры.
В частности, государством увеличена доля возмещения затрат фермеров с 50% до 80% на бурение скважин при подведении инфраструктуры для забора и подачи воды на орошаемых землях, а также на приобретение и установку водосберегающего оборудования.
Кроме того, как отмечает Карлыгаш Нуриханова, повышен тариф на 20% за сверхнормативное потребление поливной воды, введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от тарифа. Расходы на услуги по подаче поливной воды теперь возмещаются напрямую поставщикам воды.
– Государственная поддержка сегодня охватывает практически весь комплекс мероприятий, необходимых для внедрения современных технологий полива. Наша же задача – создать максимально благоприятные условия для аграриев и ускорить переход к эффективному водопользованию, – подчеркнула собеседница.
Что касается финансирования, то в рамках формирования трансфертов общего характера на 2026–2028 годы предусмотрено значительное вливание средств. К примеру, на субсидирование инвестиционных расходов по внедрению водосберегающих технологий предусмотрено 214,6 млрд тенге. В том числе 58,5 млрд тенге в 2026 году, 74,6 млрд тенге – в 2027-м и 81,5 млрд тенге – в 2028-м.
По данным министерства, это почти в четыре раза превышает объем финансирования, выделенный на эти цели в предыдущий трехлетний период. Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий предусмотрено возмещение части затрат на приобретение и установку оборудования, а также субсидирование стоимости услуг по подаче поливной воды.
Благодаря принимаемым мерам наблюдается интерес и со стороны самих сельхозтоваропроизводителей. Если ранее ежегодный прирост площадей с применением водосберегающих технологий составлял порядка 30–35 тыс. га, то в последние годы этот показатель увеличился до 150 тыс. га ежегодно.
– Такой рост свидетельствует о высокой востребованности действующих мер поддержки. Сельхозпроизводители видят практический результат в виде экономии воды, повышения урожайности и снижения производственных затрат, – говорит представитель министерства.
Параллельно продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере внедрения водосберегающих технологий.
В целом, по данным ведомства, современные системы орошения позволяют экономить от 20% до 30% воды за счет сокращения испарения, фильтрации и более эффективного распределения влаги. При этом капельное и дождевальное орошение обеспечивают подачу воды непосредственно в корневую зону растений, способствуя их лучшему развитию.
Вместе с тем сохраняются факторы, сдерживающие более широкое распространение водосберегающих технологий. Прежде всего речь идет о высокой капиталоемкости проектов. Внедрение дождевальных машин, систем капельного орошения, насосного оборудования и необходимой инфраструктуры требует значительных первоначальных вложений. Именно поэтому государство продолжает совершенствовать механизмы финансовой поддержки аграриев.
В настоящее время субсидируется до 80% расходов на проведение инфраструктуры, приобретение и установку дождевальных машин и систем капельного орошения. Кроме того, для фермеров, использующих водосберегающие технологии, размер субсидий на поливную воду составляет от 60% до 85% в зависимости от тарифа. Для хозяйств, не применяющих такие технологии, уровень поддержки колеблется от 30% до 55%.
Согласно прогнозам, уже по итогам 2026 года площадь земель, охваченных современными технологиями полива, достигнет 762,2 тыс. га.
– Увеличение площади применения водосберегающих технологий – один из приоритетов Национального плана развития республики до 2029 года. Это важный шаг для повышения эффективности использования водных ресурсов и обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса страны, – резюмировала Карлыгаш Нуриханова.