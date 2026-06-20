Капли под контролем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, коллаж: Павел Цедилин

В Казахстане продолжается активное внедрение современных водосберегающих технологий, включая капельное и дождевальное орошение, а также лазерную планировку полей. Их применение позволяет значительно сократить потери воды, повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

В результате принимаемых мер площадь земель, на которых используются водосберегающие технологии, последовательно увеличивается.

– Глава государства в Послании народу от 1 сентября 2023 года поручил обеспечить ежегодное внедрение передовых водосберегающих технологий на площади не менее 150 тысяч гектаров. Для реализации этой задачи акиматами регионов разработаны и утверждены соответствующие мас­тер-планы со сроком до 2030-го, –

отметила и. о. директора Департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации РК Карлыгаш Нуриханова.

Сегодня, по ее словам, водосберегающие технологии становятся одним из основных инструментов рационального использования водных ресурсов. Они позволяют существенно снизить потери воды и одновременно повысить эффективность сельскохозяйственного производства.

По итогам 2025 года водосберегающие технологии были применены на 543,5 тыс. га, из них около 315,1 тыс. га приходится на дождевальное орошение, а 165,8 тыс. га – на капельное. 62,6 тыс. га выровнены лазерным планировщиком.

В министерстве напомнили, что к 2030 году площадь применения таких технологий планируется довести до 1,3 млн га, что позволит сэкономить до 2,2 млрд кубометров воды.

– В этом году работа продолжается. Мы запросили данные у акиматов областей. В соответствии с полученной информацией, на сегодняшний день водосберегаю­щими технологиями дополнительно охвачено 92,6 тысячи гектаров земель, – уточнила Карлыгаш Нуриханова.

Для дальнейшего расширения применения водосберегаю­щих технологий реализуется комплекс мер государственной поддержки. Он направлен на повышение доступности современного оборудования, совершенствование механизмов субсидирования и развитие ирригационной инфраструктуры.

В частности, государством увеличена доля возмещения затрат фермеров с 50% до 80% на бурение скважин при подведении инфраструктуры для забора и подачи воды на орошаемых землях, а также на приобретение и установку водосберегающего оборудования.

Кроме того, как отмечает Карлыгаш Нуриханова, повышен тариф на 20% за сверхнормативное потребление поливной воды, введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от тарифа. Расходы на услуги по подаче поливной воды теперь возмещаются напрямую поставщикам воды.

– Государственная поддержка сегодня охватывает практичес­ки весь комплекс мероприятий, необходимых для внедрения современных технологий полива. Наша же задача – создать максимально благоприятные условия для аграриев и ускорить переход к эффективному водопользованию, – подчеркнула собеседница.

Что касается финансирования, то в рамках формирования транс­фертов общего характера на 2026–2028 годы предусмотрено значительное вливание средств. К примеру, на субсидирование инвестицион­ных расходов по внедрению водосберегающих технологий предусмотрено 214,6 млрд тенге. В том числе 58,5 млрд тенге в 2026 году, 74,6 млрд тенге – в 2027-м и 81,5 млрд тенге – в 2028-м.

По данным министерства, это почти в четыре раза превышает объем финансирования, выделенный на эти цели в предыдущий трехлетний период. Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий предусмотрено возмещение части затрат на приобретение и установку оборудования, а также субсидирование стоимости услуг по подаче поливной воды.

Благодаря принимаемым мерам наблюдается интерес и со стороны самих сельхозтоваропроизводителей. Если ранее ежегодный прирост площадей с применением водосберегаю­щих технологий составлял порядка 30–35 тыс. га, то в последние годы этот показатель увеличился до 150 тыс. га ежегодно.

– Такой рост свидетельствует о высокой востребованности действующих мер поддержки. Сельхозпроизводители видят практический результат в виде экономии воды, повышения урожайности и снижения производственных затрат, – говорит представитель министерства.

Параллельно продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере внедрения водосберегающих технологий.

В целом, по данным ведомства, современные системы орошения позволяют экономить от 20% до 30% воды за счет сокращения испарения, фильтрации и более эффективного распределения влаги. При этом капельное и дождевальное орошение обеспечивают подачу воды непосредственно в корневую зону растений, способствуя их лучшему развитию.

Вместе с тем сохраняются факторы, сдерживающие более широкое распространение водосберегающих технологий. Прежде всего речь идет о высокой капиталоемкости проектов. Внедрение дождевальных машин, систем капельного орошения, насосного оборудования и необходимой инфраструктуры требует значительных первоначальных вложений. Именно поэтому государство продолжает совершенствовать механизмы финансовой поддерж­ки аграриев.

В настоящее время субсидируется до 80% расходов на проведение инфраструктуры, приобретение и установку дождевальных машин и систем капельного орошения. Кроме того, для фермеров, использую­щих водосберегающие технологии, размер субсидий на поливную воду составляет от 60% до 85% в зависимости от тарифа. Для хозяйств, не применяющих такие технологии, уровень поддержки колеблется от 30% до 55%.

Согласно прогнозам, уже по итогам 2026 года площадь земель, охваченных современными технологиями полива, достигнет 762,2 тыс. га.

– Увеличение площади применения водосберегающих технологий – один из приоритетов Национального плана развития республики до 2029 года. Это важный шаг для повышения эффективности использования водных ресурсов и обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса страны, – резюмировала Карлыгаш Нуриханова.