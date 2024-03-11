Карагандинец отсудил денежную компенсацию у дорожной организации, по вине которой въехал в колодец и повредил свою машину
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Елена Ульянкина
Радует, что в Казахстане есть люди, которые готовы защищать свои нарушенные права, не жалея времени, нервов и денег. Один из них – житель Караганды Алексей Венецкий. Он автовладелец. Два года назад Алексей столкнулся с проблемой, которая знакома едва ли не каждому водителю. Большинство автолюбителей машут на нее рукой, а вот карагандинец решил бороться до победного конца.