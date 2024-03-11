Карагандинец отсудил денежную компенсацию у дорожной организации, по вине которой въехал в колодец и повредил свою машину

Теперь обо всем по порядку. 5 мая 2022 года Алексей, находясь за рулем своей «Ауди А6», двигался по улице Карла Маркса, которая в то время находилась на капитальном ремонте, и наехал на крышку канализационного люка. Она перевернулась, из-за чего у автомобиля вылетело колесо. Водитель, к счастью, не пострадал. Он позвонил по номеру 112 и вызвал сотрудников полиции. Они зафиксировали последствия аварии на видеокамеру, составили протокол и порекомендовали автовладельцу обратиться в суд, чтобы взыс­кать денежную компенсацию.

Надо сказать, что после ДТП правоохранительные органы не бездействовали. 16 мая начальник районного отдела полиции написал рапорт о том, что следует принять меры к должностным лицам, которые ответственны за содержание городских дорог. И наказание последовало. Спустя три дня субподрядную организацию «KVINTEC construction» оштрафовали по статье 631 КоАП РК за невыполнение требований по производству дорожных работ. Она на время ремонта должна была огородить или обозначить опасный люк, но не сделала этого.

Тем временем Алексей Венецкий обратился к оценщику. Тот дал заключение, что рыночная стоимость восстановления автомобиля с учетом его амортизационного износа составила 620 тыс. тенге. Сумма, надо сказать, существенная. Поэтому, а еще из принципа, автовладелец решил наказать организацию, которая должна следить за состоянием дорог, и взыскать с нее компенсацию материального ущерба. Первым делом он обратился к юристу.

– Машина моего клиента была сильно повреждена, – отмечает адвокат Сергей Чепурняк. – Но, несмотря на значительный ущерб, мы подали иск не сразу. Сначала мы выставили досудебную претензию отделу коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автотранспорта города Караганды и компании «Казахдорстрой». Она была генеральным подрядчиком реконструкции той дороги, где произошла авария. Мы потребовали добровольно возместить материальный ущерб, но вразумительных ответов не получили.

Поэтому пришлось идти в суд. Здесь ответчиками выступили госорган и две дорожно-строительные организации – генподрядчик и субподрядчик. Никто из них вину в недобросовестном содержании проезжей части и создании аварийной обстановки не признал. Они твердили, что никакой причинно-следственной связи между действиями ответчиков и произошедшей аварией нет.

В итоге Казыбекбийский район­ный суд № 2 города Караганды встал на сторону Алексея Венецкого. Судья Асем Альжанова заключила, что в ДТП и повреж­дении автомобиля виноват субподрядчик. «В нарушение пунк­та 3 статьи 19-3 Закона РК «Об автомобильных дорогах» ТОО «KVINTEC construction» не приняло превентивные меры и не оградило указанный участок дороги, где произошло ДТП», – сказано в решении райсуда.

Этот вердикт уже вступил в законную силу. Победа карагандинца должна воодушевить тех, кто пострадал из-за безответственности чиновников или коммунальщиков, но пока не решается бороться за справедливость.

– Такие случаи, когда люди подают иски на госорганы и коммунальные службы с какими-то претензиями, не редкость, – говорит адвокат Сергей Чепурняк. – Недавно я участвовал в процессе, где суд взыскал компенсацию в пользу потерпевшего. Он на своей машине въехал в яму, которую подрядчик создал сам, сняв асфальтное покрытие с дороги. Есть такая категория людей, которые принципиально подходят к вопросу и борются за свои нарушенные права. Законодательство это позволяет. Как следствие – люди обращаются в суды и выигрывают дела. Считаю, это справедливо.