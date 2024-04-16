Карагандинка чуть не оказалась в кредитной кабале из-за звонка мошенника

Ей позвонили «силовики» и сообщили, что на ее имя открыто несколько кредитов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

60-летняя жительница Караганды сейчас искренне благодарит сотрудников полиции и служащих банка, которые вернули ей немалую сумму. Она знала о деятельности интернет-мошенников, но не думала, что может попасться на их уловки.

«Мне на WhatsApp поступило сообщение якобы от имени руководителя нашего учреждения, что правоохранительные органы для предупреждения финансовых нарушений проверяют счета наших работников. Буквально через пятнадцать минут позвонил неизвестный, представился сотрудником силового ведомства и заявил, что через мой счет проходят денежные средства, поступающие от наркопреступлений. Поинтересовался, не передавала ли я кому-то свой ИНН. После со мной связался, как сейчас понимаю, мнимый представитель одного из банков, и стал утверждать, что на мое имя оформлено уже восемь кредитов. Он уверил, что мне надо срочно взять в банке кредит, чтобы погасить образовавшуюся задолженность и, таким образом, проблема будет решена. При этом как первый, так и второй мошенник предупреждали, чтобы я выполняла одно условие – никому не говорила об этом. И они начали меня пошагово инструктировать по мобильному телефону», - рассказывает она.

Женщина пошла в банк и оформила кредит на 3 млн тенге. После чего звонивший сказал ей идти в другое финансовое учреждение и переслать на один счет деньги.

«И вот там у меня возникли сомнения, они еще больше укрепились, когда оператор сообщила – переданный мне банковский счет находится за границей. Подошла начальник отделения, попросила объяснить, что произошло. Я ей все рассказала. И она вызвала сотрудников полиции», – говорит жительница Караганды.

Прибывшие сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции вникли в ситуацию и помогли женщине аннулировать взятый в банке кредит и закрыть счет.

В МВД предупреждают, если вам звонят неизвестные лица, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов и служащих банка, немедленно сообщить об этом в полицию.