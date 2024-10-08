Карагандинские врачи восстановили ребенку лицо после ДТП

Операция была сделана в условиях многопрофильной областной детской больницы командой высококлассных специалистов в составе лор-врача, нейрохирурга совместно с челюстно-лицевым хирургом МПБ им. Макажанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: акимат Карагандинской области

Ребёнок поступил в экстренном порядке после ДТП, по тяжести состояния находился в отделении интенсивной терапии. У него были повреждены кости лицевого скелета и носового комплекса.

После стабилизации состояния необходимо было принять рискованное решение о проведении такой сложной операции в стенах детской больницы с использованием титановых пластинок.

Ранее детей в таком состоянии оперировали в столичных клиниках и республиканских центрах. Благодаря профессионализму карагандинских докторов операция прошла успешно, без осложнений.

В настоящее время ребёнок выписан домой в удовлетворительном состоянии.