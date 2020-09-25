Карантин продлили в Шымкенте до середины октября

Вышло постановление главного государственного санитарного врача города Шымкент от 25 сентября 2020 года №39 "О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент", передает Kazpravda.kz.
Согласно постановлению, решено продлить карантин и ограничительные меры на территории Шымкента с 00.00 часов 28 сентября 2020 года до 00.00 часов 12 октября 2020 года.
Жителям и гостям города запрещено проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое). Кроме того, сохраняется ограничение на передвижение по городу лиц старше 65 лет.