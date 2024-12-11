Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством государственного советника Ерлана Карина в Астане состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

В рамках заседания были заслушаны отчеты руководителей уполномоченных государственных органов по реализации комплексных планов, направленных на борьбу с наркоманией и наркобизнесом и противодействию лудомании.

В ходе обсуждения государственным советником даны поручения министерству внутренних дел и министерству туризма и спорта усилить работу по исполнению комплексных планов. Ерлан Карин отметил, что сейчас самое главное – не терять заданный темп и качество работы. Госсоветник подчеркнул, что нужен объективный и полный анализ исполнения, чтобы обеспечить качественную реализацию всех мероприятий, направленных на профилактику лудомании и противодействие наркомании и наркобизнесу.

Также членами Совета были рассмотрены текущие тренды в молодежной среде, обозначенные в очередном ежегодном национальном докладе «Молодежь Казахстана – 2024».

С учетом указанных трендов члены Совета обсудили одну из самых актуальных тем – вопросы занятости казахстанской молодежи на рынке труда.

Подводя итоги работы, Ерлан Карин отметил, что в течение всего года было реализовано много инициатив членов Совета по молодежной политике при Президенте. Также государственный советник выразил уверенность, что и в дальнейшем Совет будет генерировать новую повестку, актуализировать важнейшие направления работы в сфере молодежной политики.

В целом, по итогам заседания были выработаны конкретные рекомендации и даны поручения для государственных органов по вопросам, озвученным в рамках Совета.

#Ерлан Карин #совет #молодежь

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