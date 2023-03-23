Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев по случаю начала месяца Рамазан

Поздравление главы государства опубликовала Aqorda, передает Кazpravda.kz.
"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, имеющего огромное значение для всех мусульман!
Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей.
Наши предки с почтением называли Рамазан «султаном двенадцати месяцев», проводя ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу.
На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране.
Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды!
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!
Ораза қабыл болсын!»