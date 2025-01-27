Касым-Жомарт Токаев поздравил премьера Индии с Днем Республики

Глава государства отметил значительный прогресс Индии в развитии демократии и ее достижения в социально-экономической и технологической сферах

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана направил поздравление премьер-министру Индии по случаю Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Индии.

Подчеркнув особый характер казахско-индийских отношений, основанных на крепких узах дружбы и стратегического партнерства, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества двух стран.