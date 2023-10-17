Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальный прием Си Цзиньпина

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальный прием председателя КНР Си Цзиньпина в честь глав делегаций – участников III Форума высокого уровня «Один пояс, один путь», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства на полях Форума высокого уровня «Один пояс, один путь» в неформальной обстановке побеседовал с президентом Индонезии Джоко Видодо, исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также обсуждены текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества.

#политика #Токаев #президент #Китай #международное сотрудничество #визит #Си Цзиньпин

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