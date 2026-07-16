Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Председателя Си Цзиньпина за приглашение принять участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, отметив символичность проведения данного мероприятия в Шанхае – «жемчужине Востока», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поздравил Председателя КНР со 105-летием со дня основания Коммунистической партии Китая.

– Китай обладает огромным авторитетом в международном сообществе, его достижения получили признание во всем мире. Сегодня мы все с большим интересом наблюдаем за впечатляющими изменениями, происходящими в Вашей стране. Считаю, что это, прежде всего, результат Вашего дальновидного руководства и неустанного труда. Я глубоко уважаю Вас как сильного лидера, ведущего свой народ вперед, и как мудрого политика глобального масштаба. Мы всегда готовы поддерживать Ваши благородные инициативы. Казахстан неизменно заинтересован во всестороннем укреплении вечного и стратегического партнерства с Китаем. За последние годы политический диалог между нашими государствами значительно активизировался, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, в торгово-экономической сфере достигнуты большие успехи. Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. На сегодняшний день КНР инвестировала в экономику нашей страны 30 миллиардов долларов. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 49 миллиардов долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8,5 тысячи китайских компаний. Реализуются крупные совместные проекты в различных секторах экономики, в том числе в промышленности, энергетике, газохимии, машиностроении и сельском хозяйстве.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с каждым годом крепнут культурно-гуманитарные связи.

– В прошлом году Казахстан посетили более 1 миллиона граждан Китая. В столицах двух стран открылись культурные центры. В нашей стране успешно функционируют мастерские Лу Баня. Это является еще одним свидетельством дружбы и взаимного доверия, сложившихся между двумя народами, – подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание на высокий уровень взаимодействия на международной арене. Два государства придерживаются схожих позиций по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности.

В частности, налажены эффективные контакты в рамках ООН, ШОС, СВМДА, а также формата «Центральная Азия – Китай».

В свою очередь Председатель КНР, приветствуя Президента Казахстана, отметил, что сегодня представилась благоприятная возможность для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

– Совместными усилиями отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном достигли высокого уровня. Вместе с тем имеется значительный потенциал для их развития. Президент Казахстана проводит дружественную политику в отношении Китая, это отвечает интересам народов обеих стран, – сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, Председатель КНР дал высокую оценку проводимому по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева курсу масштабных преобразований, а также поздравил его с принятием новой Конституции и пожелал успехов на предстоящих выборах в Курултай.

По завершении встречи лидеров Казахстана и Китая были подписаны Программа и Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики на период 2027-2030 годы.