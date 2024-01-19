Касым-Жомарт Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом

Президент, Международное сотрудничество, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Находящийся с официальным визитом в Италии Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Риме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюем глава государства подчеркнул важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса.

"Нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня. Казахстан стремится внести свой вклад в решение этой проблемы. Наша страна входит в число лидеров по производству зерновых культур. Объем экспорта пшеницы достигает около 6 миллионов тонн. Мы входим в десятку крупных производителей зерна и муки", - отметил президент.

Он подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с организацией.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан заинтересован в экспертной поддержке ООН по вопросам улучшения семеноводства, борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель, продвижения зеленого сельского хозяйства, рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов. Казахстан принимает участие в инициативе FAO "Одна страна – один приоритетный продукт", нацеленной на развитие устойчивых производственных и торговых цепочек для сбыта уникальных местных сельхозпродуктов. 

Глава государства представил Цюй Дунъюю плоды алматинского апорта.

"Казахстан широко известен как родина яблок.  Яблоки сорта апорт растут в окрестностях Алматы – крупнейшего  мегаполиса нашей страны. Мы намерены совместными усилиями вывести этот сорт на мировые рынки. Я рассчитываю на Вашу личную поддержку в продвижении этой инициативы", – сказал президент.

Глава государства также рассказал о приоритетах Казахстана в качестве председателя Международного фонда спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев призвал FAO поддержать разработку проектов по мелиорации земель в Аральском бассейне и управлению водными ресурсами. Он также предложил создать субрегиональное отделение Организации для Центральной Азии в Казахстане.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации отметил значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказании гуманитарной помощи не только в регионе, но и в целом по миру.

В завершение президент поблагодарил главу ФАО за содержательную беседу и пригласил его принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

Касым-Жомарт Токаев также оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

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