Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой компании CMA CGM

Международное сотрудничество , Транспорт , Президент
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Основной акцент на встрече был сделан на развитии транспортно-логистического комплекса Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял президента компании CMA CGM Родольфа Сааде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан благодаря географическому расположению играет ключевую роль в развитии транзитных маршрутов Восток – Запад, Север – Юг. С целью наращивания объемов грузоперевозок продолжается активная работа по привлечению инвестиций с крупнейшими мировыми компаниями.

Президент выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества с CMA CGM, региональная штаб-квартира которой расположена в Алматы.

На встрече особое внимание было уделено взаимодействию в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, привлечению инвестиций в логистическую инфраструктуру Актауского морского порта, а также строительству контейнерных судов для портов в Каспийском море.

CMA CGM (Compagnie Maritime d’Affrètement - Compagnie Générale Maritime) – одна из крупнейших мировых судоходных компаний, основанная во Франции в 1978 г. Компания имеет глобальную сеть, которая охватывает более чем 600 контейнеровозов и сеть из 400 офисов, работающих в 160 странах. В 2023 году объем продаж компании составил 47 млрд долл.

 

#переговоры #Франция #Токаев #транспорт #логистика

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