Касым-Жомарт Токаев встретился тет-а-тет с Олафом Шольцем в Берлине

Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Германию, провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе переговоров стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему комплексному укреплению казахско-германских отношений.

Лидеры двух стран определили магистральные направления сотрудничества, в том числе договорились активизировать взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, «зеленой энергетике» и других сферах.

Президент и канцлер обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, а также обсудили повестку предстоящей встречи на высшем уровне в формате «Центральная Азия – Германия».