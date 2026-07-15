«Кайрат-Жастар» задает тон

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Первая лига Казахстана по футболу в этом сезоне превратилась в захватывающий турнир, где лидирует алматинская молодежь из «Кайрат-Жастар».

фото kazfootball.kz

Минувший 14-й тур стал очередным подтверждением того, что в Алматы выстроена настоящая конвейерная система подготовки талантов, способная результативно «уничтожать» конкурентов. Главной игрой тура стало противостояние алматинского «Кайрат-Жастара» и дублеров актауского «Каспия-М» из Мангистауской области. Карагандинский «Шахтер», днем ранее обыгравший экибастузский «Батыр» из Павлодарской области со счетом 2:0, на сутки перехватил первое место, добавив интриги. Однако алматинцев это лишь завело.

На поле Академии им. Тимура Сегизбаева подопечные Жоры Арутюняна устроили соперникам из Актау настоящий разгром. Забивалось все и на любой вкус: курьезный автогол актаусца Жанера Жазмаганбетова, уверенный пенальти от Карима Махаметжана, сочный дубль Евгения Петрика, точный удар Абылая Толеухана и точка с 11-метровой отметки от Акежана Каликулова. Прибавьте к этому сразу два удаления у гостей под конец встречи за грубость и игру рукой – и получите итоговые 6:0. Алматинцы не просто победили – они с легкостью разорвали оборону соперников. В 14 матчах «Жастар» наколотил более трех десятков мячей, с запасом удерживая статус самой результативной и зрелищной команды дивизиона, чье главное преимущество – бешеная скорость, отличная физическая подготовка и сыгранность.

Впрочем, легкой прогулкой сезон для алматинской молодежи не станет. На пятки лидеру наступает карагандинский «Шахтер» – клуб с большими традициями, который стремится вернуться в элиту. Карагандинцы сейчас отстают от «Кайрата» всего на одно очко: 37 против 38. Тройку лидеров замыкает «Туран» из Туркестанской области, который на выезде уверенно победил «Арыс» из той же области – 4:0.

В остальных встречах «Астана-М» минимально переиграла «Жайык» из Западно-Казахстанской области – 1:0. В Костанае местный «Тобол-М» уступил шымкентской «Академии Оңтүстік» – 2:3. Алматинский «Хан-Тенгри» дома потерпел неожиданное поражение от «Елимая-М» из области Абай (0:1), а «Тараз» из Жамбылской области и «Актобе-М» сыграли вничью – 1:1.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О
1 «Кайрат-Жастар» 14 12 2 0 50-7 38
2 «Шахтер» 14 12 1 1 38-5 37
3 «Туран» 14 9 1 4 29-11 28
4 «Астана-М» 14 7 2 5 25-22 23
5 «Академия Оңтүстік» 14 7 2 5 22-19 23
6 «Жайык» 14 6 1 7 11-18 19
7 «Тараз» 14 5 2 7 20-20 17
8 «Хан-Тенгри» 14 5 2 7 18-26 17
9 «Батыр» 14 4 5 5 17-26 17
10 «Актобе-М» 14 4 5 5 27-40 17
11 «Каспий-М» 14 4 3 7 16-28 15
12 «Арыс» 14 3 1 10 15-32 10
13 «Елимай-М» 14 2 3 9 11-27 9
14 «Тобол-М» 14 1 4 9 23-41 7

 

 

#турнир #Спорт #футбол

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