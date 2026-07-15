«Кайрат-Жастар» задает тон

Минувший 14-й тур стал очередным подтверждением того, что в Алматы выстроена настоящая конвейерная система подготовки талантов, способная результативно «уничтожать» конкурентов. Главной игрой тура стало противостояние алматинского «Кайрат-Жастара» и дублеров актауского «Каспия-М» из Мангистауской области. Карагандинский «Шахтер», днем ранее обыгравший экибастузский «Батыр» из Павлодарской области со счетом 2:0, на сутки перехватил первое место, добавив интриги. Однако алматинцев это лишь завело.

На поле Академии им. Тимура Сегизбаева подопечные Жоры Арутюняна устроили соперникам из Актау настоящий разгром. Забивалось все и на любой вкус: курьезный автогол актаусца Жанера Жазмаганбетова, уверенный пенальти от Карима Махаметжана, сочный дубль Евгения Петрика, точный удар Абылая Толеухана и точка с 11-метровой отметки от Акежана Каликулова. Прибавьте к этому сразу два удаления у гостей под конец встречи за грубость и игру рукой – и получите итоговые 6:0. Алматинцы не просто победили – они с легкостью разорвали оборону соперников. В 14 матчах «Жастар» наколотил более трех десятков мячей, с запасом удерживая статус самой результативной и зрелищной команды дивизиона, чье главное преимущество – бешеная скорость, отличная физическая подготовка и сыгранность.

Впрочем, легкой прогулкой сезон для алматинской молодежи не станет. На пятки лидеру наступает карагандинский «Шахтер» – клуб с большими традициями, который стремится вернуться в элиту. Карагандинцы сейчас отстают от «Кайрата» всего на одно очко: 37 против 38. Тройку лидеров замыкает «Туран» из Туркестанской области, который на выезде уверенно победил «Арыс» из той же области – 4:0.

В остальных встречах «Астана-М» минимально переиграла «Жайык» из Западно-Казахстанской области – 1:0. В Костанае местный «Тобол-М» уступил шымкентской «Академии Оңтүстік» – 2:3. Алматинский «Хан-Тенгри» дома потерпел неожиданное поражение от «Елимая-М» из области Абай (0:1), а «Тараз» из Жамбылской области и «Актобе-М» сыграли вничью – 1:1.

Турнирная таблица