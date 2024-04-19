Казахский надо сделать модным – преподаватель

фото из личного архива Ерлана Рахимова

Вместо того чтобы корпеть над учебниками, современные школьники часами просиживают в ТікТок. Молодежь смотрит японские аниме, корейские сериалы и фанатеет по Димашу Кудайбергену. Эту тенденцию нельзя игнорировать. Ее нужно использовать, направив на благое дело – популяризацию государственного языка. Такого мнения придерживается карагандинец Ерлан Рахимов, который возглавляет собственную языковую школу.

– Я считаю, что казахский нужно сделать модным, – заявляет Ерлан Рахимов. – Для изучения языка людям нужна мотивация. Это могут быть деньги, путешествия или осознание, что знать язык – это хайпово. Почему одно время подростки массово учили корейский? Потому что k-pop и корейские сериалы были на пике популярности. Молодежь хотела приобщиться к новой для себя культуре. Почему? Потому что это было круто, это «качало». Я считаю, нам надо ухватить эту тенденцию и раскрутить ее по максимуму.

Как? На этот вопрос у нашего героя тоже есть ответ. Нужно использовать популярность отечественных певцов и артистов. В развитие госязыка они вносят не меньший вклад, чем лингвисты и преподаватели. Яркий тому пример – звезда эстрады Димаш Кудайберген. Благодаря его хитам казахскую речь услышали во всем мире. Восхищаясь талантом Димаша, его родной язык стали изучать жители Китая, Румынии, Польши, Германии, Великобритании…

– Второй аспект – это социальные сети. Их тоже нужно использовать для продвижения госязыка, – продолжает свои рассуждения Ерлан. – Часто бывает, что видеоролики и клипы набирают миллионы лайков и просмотров. Помню, несколько лет назад в ТікТок «завирусился» клип на песню казахстанского исполнителя RaiMa Lova Lo. Тогда россияне в комментариях стали писать: «Почему казахи такие крутые?», «Казахский язык такой красивый! Хочу выучить!» Вот такие маячки нельзя пропускать. Надо использовать их и делать казахский язык хайповым.

Отметим, что и сам Ерлан активно продвигает язык. Он преподает казахский вот уже третий год. А началось все в 2022 году, когда в нашу республику приехало много россиян. Они хотели хотя бы на начальном уровне освоить казахский. И тогда наш герой, в школе которого вели только английский и турецкий, понял, что надо расширять языковой ассортимент. Интуиция подсказывала, что вслед за гражданами России потянутся и жители карагандинского региона. Так и получилось.

– Изначально я сомневался в своих силах. Но был уверен в методике преподавания языка, она хорошо показала себя в английском и турецком. Поэтому решил рискнуть, – рассказывает Ерлан. – Я убежден, что не существует людей, которые были бы не способны к языкам. Они различаются лишь в скорости их освоения. Один все на лету схваты­вает, а другой соображает медленно, но к каждому надо найти подход. Вот как я делаю: выбираю самого слабого ученика в группе и уделяю ему чуть больше внимания, чем остальным. Базируюсь на коммуникативной методике преподавания казахского языка. Сначала объясняю грамматику, а потом применяю пройденный материал на практике. Если вижу, что через некоторое время человек самостоятельно составляет простые предложения, значит, прогресс пошел.

В языковую школу к Ерлану приходят ученики разных возрастов и национальностей. Почти все они мечтают уже буквально после трех занятий заговорить на казахском, но стесняются. Одни боятся неправильно произнести специфические звуки, другие – осуждения со стороны соотечест­венников. Ведь те могут укорить, мол, мы уже больше 30 лет живем в независимом государстве, а ты все еще не говоришь по-казахски.

– Мой совет людям некоренной национальности: не стесняйтесь, пытайтесь говорить, и вы этим заслужите уважение окружающих, – рекомендует Ерлан Рахимов. – А казахам, которые еще не освоили родной язык, скажу следующеее: вам надо стать толстокожими! Не обращайте внимания на насмешки и издевательства. Учите язык и без конца практикуйтесь! Сначала над вами будут смеяться, затем слушать, а потом – подражать вам.

А еще наш герой активно использует социальные сети. В YouTube выкладывает свои видеолекции, а в ТікТок и Instagram публикует ролики, записанные во время занятий, и посты об изучении и применении государственного языка. Эта тема неизменно привлекает хейтеров. Они указы­вают автору на опечатки, пропущенные запятые и прочие незначительные упущения. Недоброжелатели пишут, мол, чему может научить такой малограмотный преподаватель? Конечно, Ерлана они раздражают. Но он всегда находит, что им ответить – вежливо и по существу.

– Я убежден: главное – знать основные принципы построения предложений и пополнять свой словарный запас. Получив эту базу, человек уже может коммуницировать в обществе – в магазине, аптеке, общественном транспорте.