Казахский язык будут преподавать в Оксфордском университете

Международное сотрудничество, Образование, Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary презентовали в старейшем вузе Великобритании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото: пресс-служба МНВО РК

Как сообщается, между Министерством науки и высшего образования РК и University of Oxford было подписано соглашение, согласно которому планируется запустить преподавание казахского языка в Оксфордском университете.

Казахстанская делегация в лице министра науки и высшего образования РК, ректоров ведущих вузов Казахстана посетила один из престижных старейших вузов мира.

Во время посещения учебного заведения Великобритании представителям делегации представили эксклюзивные древние рукописи Бодлианской библиотеки Оксфорда, относящиеся к Казахстану, а также провели экскурсию по университету.

Во второй части мероприятия глава Миннауки Саясат Нурбек презентовал британцам первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary, разработанный по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева.

— Язык - это большая ценность для нашего народа. Сегодня, презентуя казахско-английский словарь Oxford Qazaq Dictionary, мы переступаем новый исторический порог. Благодаря этому, о нашей культуре, народе узнает больше людей в мире. Мы развиваем казахский язык не только через бумажные носители, а также активно оцифровываем государственный язык, — подчеркнул министр.

В ведомстве напомнили, что в конце 2023 года был выпущен казахско-английский словарь Oxford Qazaq Dictionary. Первое издание содержит более 60 тысяч слов и состоит из 1300 страниц. Его 4 года создавали с участием специалистов института языкознания имени Ахмета Байтурсынова. В нём учтены актуальные изменения в лексиконе обоих языков, включая новости из сферы современной культуры и науки.

Кроме того, министр провел переговоры с одним из ведущих экспертов в мире по высшему образованию, заместителем по науке в Department of Education (University of Oxford) Майей Чанкселиани.

Стороны обсудили три важных направления: программа научных стажировок, консалтинг по центрам академического превосходства, а также консультирование в сфере политики высшего образования.

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