Казахстан должен воспользоваться географическим положением – политолог об особенностях дипломатии РК

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Аменова Дана
Корреспондент

В ходе обсуждения интервью президента газете Egemen Qazaqstan политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале поразмышлял о многовекторном внешнеполитическом курсе Казахстана, основанном на прагматичной защите национальных интересов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: telegram.org/k/#@gaziz1984

Газиз Абишев напомнил, что будучи министром иностранных дел, Касым-Жомарт Токаев принимал участие в разработке этого курса. В его основе лежит взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнёрами, и в первую очередь - с соседями.

В частности, особый интерес представляют отношения с Россией - основным стратегическим партнёром и союзником Казахстана, с которым республику связывают свыше 300 договоров и соглашений. Взаимные визиты, в том числе большой визит президента РФ Путина в Астану подтвердил неизменный дружественный характер отношений между двумя странами.

Токаев подчеркнул, что Россия играет исключительно важную роль в мировой политике, обладая статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН и участвуя в формировании глобальной повестки.

«Представим на секунду, что в 2022 году внешнеполитические решения принимали противники хирургической многовекторности, страстные сторонники принципиальных демаршей. Учитывая положение дел в соседней стране, ситуацию в нашей экономике, степень готовности коллективного Запада - что было бы с Казахстаном, если бы он в порыве эмоций начал стучать кулаком по столу в защиту чужих национальных интересов?

Также всё более важными становятся отношения с Китаем. Президент Токаев и председатель Си запустили «золотое тридцатилетие» сотрудничества между РК и КНР. Намечено множество планов в экономике. Отношения между Астаной и Пекином Токаев считает образцовыми. Казахстан может и должен воспользоваться своим географическим положением, соединяющим Китай с Европой. Проекты «Один пояс- один путь», Транскаспийский международный транспортный маршрут, железная дорога «Аягоз – Тачэн» - всё это элементы большого экономического проекта, выгодного Казахстану.

При этом, глава государства отмечает бессмысленность синофобии. Китай превратился в технологически развитое государство, отношения с которым чрезвычайно важны, а сотрудничество – перспективно», — пояснил политолог.

По мнению Газиза Абишева, здесь так же надо отметить, что удалённые от Китая на десятки тысяч километров страны Европы и Северной Америки, крупный бизнес этих стран - ведут себя с официальным Пекином предельно аккуратно, имея в виду экономику и геополитику. Казахстану, одним из гарантов которого является Китай, тем более необходимы дружественные отношения, неомрачаемые излишними фобиями.

«Казахстан продолжит активную политику в международных организациях. В 2024 году страна председательствует в ОДКБ, СВМДА, ШОС и других площадках. Будет продвигать конструктивную повестку, в том числе с учётом национальных интересов. В ситуации геополитического противостояния Коллективного Запада и Глобального Юга необходимо сохранять выигрышную гибкую динамичную позицию, с помощью которой можно укрепиться и заработать», — заключил эксперт.

Напомним, президент в большом интервью отметил, что сегодня отношения Казахстана и Китая активно развиваются в духе дружбы, добрососедства и вечного стратегического партнерства.

 

 

 

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