Казахстан экспортировал более 6 млн тонн зерна нового урожая

Экономика,Сельское хозяйство
Айман Аманжолова
корреспондент

По данным «Қазақстан темір жолы», с сентября 2025 года по 19 февраля на внешние рынки экспортировано 6,4 млн тонн зерна нового урожая. Это на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года (2024/2025 МГ), когда объем поставок составил 5,4 млн тонн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: kazpravda.kz

Рост обеспечен за счет активизации торговли с традиционными рынками сбыта в странах Центральной Азии и за ее пределами.

Значительно увеличились поставки в Узбекистан — на 46%, с 2 млн тонн до 3 млн тонн. В Кыргызстан экспорт вырос в 1,7 раза — со 104 тыс. тонн до 180 тыс. тонн, в Афганистан — в 1,9 раза, с 236 тыс. тонн до 466 тыс. тонн.

Положительная динамика экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно и конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках.

#Казахстан #экспорт #зерно

