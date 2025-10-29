фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Динамично развиваться вместе

Президент Финляндии Александр Стубб с официальным визитом посещает Казахстан впервые. Являясь давними парт­нерами, наши страны нацелены на развитие и углубление торгово-экономического, инвес­тиционного и гуманитарного взаимодействия. Переговоры двух лидеров в Астане не только подтвердили взаимное стремление способствовать дальнейшему раскрытию потенциала двустороннего сотрудничества, но и дали этому процессу прак­тический импульс.

– Ваш визит имеет особое значение – это важное и во многом прорывное событие, – заявил Касым-Жомарт Токаев, приветствуя высокого гостя в Акорде.

Глава нашего государства подчеркнул, что между Казахстаном и Финляндией сложились доб­рые традиции дружбы и взаимного сотрудничества, у нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан. В этой связи Президент РК отметил особую важность двустороннего бизнес-форума, организованного по инициативе Президента Финляндиии в рамках визита, выразив уверенность, что это мероприятие вдохновит предпринимателей наших стран на развитие деловых связей.

– Кроме того, мы поддерживаем на высоком уровне гуманитарные контакты. В целом Финляндия пользуется большой популярностью в Казах­стане – наш народ с уважением относится к Вашей стране, ее культуре и традициям. Многие казахстанские туристы с удовольствием посещают Финляндию. Уверен, Ваш визит откроет новые возможности для укрепления партнерства между нашими странами, – сказал Глава государства.

В свою очередь Александр Стубб поблагодарил казахстанского лидера за теплый прием и с удовлетворением отметил, что с интересом ждал данный визит. Он напомнил, что ранее бывал в нашей стране трижды, а с Касым-Жомартом Токаевым впервые встретился в 2008 году – тогда действующие президенты Казахстана и Финляндии занимали посты спикера Сената и министра иностранных дел соответственно.

Говоря о повестке дня переговоров, Александр Стубб обратил внимание на два ключевых нап­равления.

– Первое – развитие наших двусторонних отношений и деловое сотрудничество. Меня сопровож­дает большая бизнес-делегация, в составе которой представители более 20 ведущих финских компаний. Приятно было увидеть на улицах Астаны знакомые финские бренды, как Isku и Honkarakenne. Второе направление наших переговоров – вопросы внешней политики и безопасности. У нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов, – сказал Президент Финляндии.

После беседы тет-а-тет президенты продолжили переговоры с участием делегаций двух стран.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что Финляндия является ключевым торговым партнером нашей страны в Северной Европе и Европейском союзе.

По его словам, высокие стандарты Финляндии в таких областях, как чистая энергетика, технологии, цифровые инновации, экологическая ответственность, управление, образование и человеческий капитал, получили признание на мировом уровне. Он отметил, что достижения страны служат вдохновляющим примером для многих, в том чис­ле для Казахстана.

– Под Вашим руководством Финляндия продолжает играть конструктивную роль на европейской и мировой арене. Мы высоко ценим Ваш государственный подход и приверженность ценностям, которые делают Вашу страну примером для подражания в современном мире. В Казахстане мы придаем большое значение дружбе с Финляндией и готовы к реализации уже достигнутых договоренностей, а также к развитию новых направлений сотрудни­чества, – сказал Глава государства.

По мнению Президента, торгово-экономическое взаимодейст­вие имеет большие перспективы. Важным инструментом в наращивании деловых связей является Межправительственная комиссия.

В данном контексте ­Касым-Жомарт Токаев заявил, что присутствие представителей бизнеса в составе финской делегации демонстрирует искренний интерес Хельсинки к углублению двустороннего партнерства.

Глава государства сообщил, что Казахстан готов поддержать реализацию совместных проектов, и призвал финские компании использовать имеющиеся возможности для иностранных инвесторов с целью выхода на широкий рынок Центральной Азии.

Со своей стороны Президент Финляндии заявил о заинтересованности финских компаний в расширении присутствия в Казахстане.

– Когда мы готовились к переговорам, один из представителей моей бизнес-делегации сказал, что в Казахстане все происходит очень динамично, поэтому нельзя быть медлительным или бюрократичным. Это приятно слышать, так как наши страны идут по пути активного развития, – подчеркнул Александр Стубб.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повесток.

Соглашения и договоренности

По итогам переговоров принято Совместное заявление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Финляндской Республики Александра Стубба, в котором лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации казахско-финляндского партнерства.

Как отмечается в документе, в Акорде главы государств провели содержательные дискуссии по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, а также глобальных и региональных событий. Подчеркнули важность поддержания регулярных контактов и договорились продолжить конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций, уделено особое внимание продвижению устойчивых методов ведения бизнеса и поддержке малых и средних предприятий. Стороны выразили намерение укреплять сотрудничество в таких ключевых секторах, как энергетика, энергоэффективность, экологические технологии, управление водными ресурсами и лесным хозяйством, строительство, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура, транспорт и логистика, инженерия и передовые промышленные инновации.

Отдельно отмечен потенциал сотрудничества в сфере цифрового развития и искусственного интеллекта. Также главы государств призвали изучить потенциал сотрудничества между Международным финансовым центром «Астана» и финскими финансовыми и инновационными институтами.

«Оба Президента подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), признав его растущее значение как на­дежного и эффективного маршрута между Азией и Европой. Стороны выразили поддержку реализации проекта Европейского союза Global Gateway. В этой связи они подчеркнули роль казахстанско-финляндской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективной платформы для усиления двусторонних связей и приветствовали проведение бизнес-форума в рамках официального визита», – говорится в Совместном заявлении.

Подтверждена заинтересованность в укреплении сотрудни­чества в области миротворчест­ва, в том числе посредством продолжения взаимодействия между Центром миротворческих операций Министерства обороны ­Республики Казахстан (KAZCENT) и Международным центром Сил обороны Финляндии (FINCENT).

Кроме того, подтверждено намерение развивать сотрудни­чество в таких сферах, как туризм, высшее образование, наука и исследования (в том числе в плане реализации совместных академических и научных инициатив), культура, устойчивое развитие. Также в документе подчеркнута важность продвижения диалога по либерализации визового режима.

Президенты подтвердили приверженность укреплению диалога между Центральной Азией и ­Европейским союзом как важного элемента для содействия процветанию и устойчивому развитию.

Стороны приветствовали предстоящий Региональный экологический саммит, который состоится в Казахстане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН.

Также Финляндия приветствовала инициативу нашей страны по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана. В свою очередь Казахстан выразил Финляндии искреннюю признательность за поддержку и соавторство соответствующей резолюции Организации Объеди­ненных Наций, подчеркнув общую приверженность обеих стран содействию устойчивому развитию, укреплению региональной стабильности и решению глобальных вызовов посредством многостороннего сотрудничества.

Главы государств выразили уверенность, что достигнутые в ходе официального визита договоренности придадут новый импульс всестороннему развитию двустороннего сотрудничест­ва в интересах обоих народов, и договорились поддерживать тесный диалог.

В целом в рамках официального визита Президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан было подписано 15 документов. В их числе: Меморандум о взаимопонимании между Агентством РК по атомной энергии и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии; Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндии по вопросам управления водными ресурсами; Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК, Финским Водным Форумом и Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации по созданию исследовательского и образовательного потенциала в направлении цифровизации и управления водными ресурсами. Также был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма на курорте «Бурабай».

Декларация о намерениях подписана между Министерством экологии и природных ресурсов РК и Finnish Water Forum о локализации производства онлайн автоматизированных систем экологического мониторинга (AMS) для гидрометеорологических и сельскохозяйственных наблюдений.

Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании по развитию проекта экологичного деревянного жилья в Казахстане, о сотрудничестве в сфере ликвидации аварийных разливов нефти и поддержки морских операций между АО «Теңіз жасағы» и Lamor Corporation Plc и другие важные соглашения.

Установление связей и укрепление доверия

Касым-Жомарт Токаев и ­Александр Стубб также приняли участие в работе бизнес-­форума «Казахстан – Финляндия».

Выступая на мероприятии, Глава государства подчеркнул, что для него большая честь принимать с официальным визитом Президента Финляндии – страны, которую Казахстан рассматривает как чрезвычайно важного партнера стратегического уровня. Он также выразил глубокую благодарность Александру Стуббу за инициативу проведения казахско-финского бизнес-форума, подчеркнув исключительную актуальность данного мероприятия.

– Уверен, состоявшиеся здесь дискуссии придадут мощный импульс дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудни­чества между нашими странами. Наше партнерство с Финляндией основано на искренней дружбе, взаимопонимании, а также общем стремлении содействовать инновациям, устойчивому развитию и процветанию наших народов, – отметил Глава нашего государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, официальный визит Президента Финляндии в Астану знаменует собой новую значимую главу в межгосударственных отношениях. Он сообщил, что в ходе переговоров в Акорде стороны подтвердили приверженность расширению партнерства между Казахстаном и Финляндией и открытию новых возможностей для динамичного роста.

– В прошлом году прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80 процентов, достигнув в общей сложности почти полумиллиарда долларов. Финляндия давно признана одной из самых развитых стран в области инноваций и технологического лидерства. Такие компании, как KONE, Nokia, Fortum, стали одними из самых ярких примеров успеха страны, они способствовали дальнейшему прогрессу и вдохновили новые поколения новаторов. Сегодня в Казахстане успешно работают около 50 компаний с финским участием, в том числе такие всемирно признанные бренды, как Tikkurila, Wärtsilä, Nurminen, Metso, Valtra, Peikko и другие. ­Казахстан привержен расширению этого партнерства и дальнейшему укреплению финского инвестиционного и делового присутствия в нашей стране, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что в третьем квартале этого года экономика Казахстана выросла на 6,3%, что почти вдвое превышает прогнозы мирового роста крупных международных организаций. Ожидается, что валовой внутренний продукт превысит 300 млрд долларов. А по показателю ВВП на душу населения Казахстан уже занимает первое место среди всех стран СНГ и даже за его пределами, хотя, как обратил внимание Президент, этот показатель в три раза ниже, чем в Финляндии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, согласно данным ЮНКТАД, за последний год Казахстан привлек порядка 80% всех инвестиций в новые проекты среди стран, не имеющих выхода к морю. На его долю пришлось четыре из пяти проектов стоимостью более 1 млрд долларов.

– Объем внешней торговли Казахстана превысил 140 миллиардов долларов, что также является самым большим показателем в нашем регионе, – продолжил Глава государства. – Основным торговым партнером нашей страны является именно Европейский союз, товарооборот с которым составляет около 50 миллиардов долларов. Малые и средние предприятия остаются краеугольным камнем нашего национального развития, на них приходится около 40 процентов экономики. Мы полны решимос­ти поддерживать этот прогресс путем проведения комплексных реформ как в экономической, так и в политической сферах.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что в основе политического курса Казахстана лежит стратегически важный принцип «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Это означает, что даже после конституционной реформы, которая будет вынесена на общенациональный референдум в 2027 году, Казахстан останется президентской республикой.

– Концепция «Закон и Порядок» выступает центральным элементом нашей внутренней политики. Мы твердо убеждены, что верховенство закона обеспечит необходимые условия для успешного проведения экономических реформ и ведения бизнеса, – также подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выделил несколько перспективных областей дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Финляндией.

– Находясь на перекрестке Евразии, Казахстан служит стратегическим связующим звеном между Востоком и Западом и обеспечивает почти 85 процентов всех сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем, что делает его жизненно важной артерией на континенте. Продолжающее­ся развитие Транскаспийского международного транспортного коридора, широко известного как Средний коридор, еще больше укрепляет позиции Казахстана как центрального транспортного узла для трансконтинентальной торговли. Для дальнейшего увеличения потенциала Среднего коридора мы запускаем единую цифровую платформу управления Smart Cargo, предназначенную для оптимизации и координации транзитных потоков. Мы высоко оцениваем вклад в эти усилия финской компании Nurminen Logistics, которая соз­дала эффективные мультимодальные транспортные сети в нашем регионе, – заявил Президент.

Также Казахстан активно модернизирует свои порты Актау и Курык на Каспийском море. Первую фазу строительства контейнерного хаба в порту Актау с пропускной способностью 240 тыс. контейнеров в год планируется завершить к концу этого года.

– Мы стремимся углубить сотрудничество с финскими портами, такими как Хельсинки и Хамина-Котка, путем обмена опытом и передовыми технологическими решениями, способствуя созданию новых мостов связи между нашими странами. Приглашаем финские компании присоединиться к этим усилиям и внести свой вклад в создание эффективных и устойчивых транс­портных связей между ­Европой и Центральной Азией, – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что ­Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратеги­ческую опору своей долгосрочной энергетической стратегии. По прогнозам, мировой спрос на уран к 2030 году вырастет на 28%, а к 2040 году увеличится более чем вдвое.

– Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивая около 40 процентов мирового спроса. Мы приветствуем партнерство между Агентством по атомной энергии Казахстана и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) для углубления сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и обмена опытом. В этой связи мы готовы принять участие в совместных усилиях по управлению ядерными отходами, опираясь на безопасные и устойчивые ядерные решения Суоми. В то же время Казахстан стремится применять более чис­тые, эффективные и экологичные решения в угольной энергетике. Наша стратегия сосредоточена на внедрении современных технологий для минимизации выбросов и повышения промышленной эффективности, особенно в производстве электроэнергии. Поэтому мы приветствуем участие финских экспертов в этом многообещающем сотрудничестве, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поблагодарил финскую компанию Wärtsilä за внедрение в нашей стране инновационных гибридных энергети­ческих систем и гибких технологий производства электроэнергии. Он рассказал, что помимо традиционных источников энергии, Казахстан обладает огромными запасами полезных ископаемых, большая часть которых остается неосвоенной.

– Наша страна производит 21 из 34 редкоземельных элементов, которые считаются критически важными для экономики Европейского союза. Мы придерживаемся прагматичного подхода – привлекаем инвестиции и технологии в обмен на доступ к сырьевым материалам. Финская компания Metso уже предоставляет передовые решения в облас­ти переработки минерального сырья и промышленной автоматизации. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в этой области, – заметил Президент.

Также он подчеркнул, что ­Казахстан, занимающий шес­тое место в мире по площади пахотных земель, входит в десятку крупнейших мировых экс­портеров зерна, ежегодно поставляя на глобальные рынки около 10 млн тонн пшеницы и 2 млн тонн пшеничной муки. И по мнению Главы государства, наши страны могли бы создать совместные предприя­тия, специализирующиеся на глубокой переработке продуктов растениеводства и животноводства, тем самым повышая добавленную стоимость по всей цепочке поставок сельскохозяйственной продукции.

– Хочу подчеркнуть, что мы уже сформировали реальные механизмы сотрудничества. ­Казахский национальный аграрный исследовательский университет установил партнерство с Университетом Восточной Финляндии в целях содействия академическому обмену и продвижения совместных инициатив в рамках программы Erasmus+. Казахстан заинтересован в подготовке нового поколения аграрных специалистов и продвижении совместных исследований в области инновационных и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, – подчеркнул Глава нашего государства.

Отдельно Президент остановился на важности сотрудничества в области искусственного интеллекта. Он проинформировал участников бизнес-форума о том, что Казахстан поставил цель стать полноценной цифровой страной в течение ближайших трех лет.

– Учитывая лидерство Финляндии в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, в частнос­ти, благодаря суперкомпьютеру LUMI, имеется большой потенциал для партнерства в области исследований в сфере ИИ, передовой аналитики данных, технического образования и инновационных экосистем, – обратил внимание ­Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства призвал финские деловые круги сотрудничать с Международным финансовым центром «Астана».

Значительный потенциал есть и для расширения совместных инициатив в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

– В Казахстане уже успешно внедрена система SILAM, которая позволяет использовать передовые модели прогнозирования качества воздуха. Не меньшие перспективы открываются в лесном хозяйстве, где мы нацелены на продвижение экологически безо­пасных методов лесозаготовок, разработку программ профессиональной подготовки и внедрение современных технологий деревообработки. Передовой опыт Финляндии может внести значительный вклад в реализацию общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», открывая новые возможности для совместных исследований и инвестиций, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стремится быть надежным и долгосрочным парт­нером для финских компаний.

– Нынешняя встреча – еще один важный шаг на пути укреп­ления наших экономических связей. Этот форум – не просто заключение контрактов, это установление связей и укрепление доверия между нашими предпринимателями, инженерами и новаторами, – подытожил Глава нашего государства.

В свою очередь Президент Финляндии высоко оценил дея­тельность казахстанских предпринимателей, а также наличие взаимного доверия между бизнес-структурами двух стран.

– Мы живем в более нестабильном, менее предсказуемом, более геоэкономическом мире. Я говорю об этом, потому что в такие моменты бизнесу действительно нужна стабильность. А стабильность обеспечивается прежде всего благодаря таким соглашениям, которые мы заключили между Финляндией и Казахстаном на политическом уровне, – сказал Александр Стубб.