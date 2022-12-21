Казахстан готов выступить воротами для инвесторов в Центральную Азию – вице-премьер

Фото пресс-службы премьер-министра РК

За 10 месяцев взаимная торговля между Казахстаном и Узбекистаном составила 4 млрд долларов, увеличившись почти на 35%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая в Ташкенте в рамках 4-го Межрегионального узбекско-казахстанского бизнес-форума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Форум открылся с пленарного заседания, в котором приняли участие заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли РУ Жамшид Ходжаев. Бизнес-форум состоялся в рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Ташкент.

«Узбекистан для нас – ключевой и долгосрочный партнер в Центральной Азии. Локомотивом наших дружественных отношений стала развивающаяся торговля между странами. Казахстан придает огромное значение развитию взаимодействия на центральноазиатском треке. Проведение форума — еще одно доказательство важности развития региональной кооперации и формирования центральноазиатских брендов на мировом рынке», — отметил Жумангарин.

В свою очередь Жамшид Ходжаев выразил уверенность в том, что особую значимость приобретает объединение усилий в создании высокотехнологичных производств на основе сравнительных преимуществ, в развитии промышленной кооперации для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью с целью дальнейшего совместного освоения международных рынков.

«Мы располагаем огромным потенциалом для кратного увеличения совместных взаимовыгодных проектов. Для этого у нас уже есть все необходимое – производственные, технологические, кадровые и природные ресурсы. Уверен, что при скоординированной, усердной совместной работе мы сможем вывести узбекско-казахское партнерство на качественно новый уровень», — добавил вице-премьер Узбекистана.

В настоящее время, по итогам госвизита в декабре 2021 года президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан, перед правительствами двух стран стоит задача по доведению объема торговли до 10 млрд долларов. Ключевым элементом плана практических действий по достижению этого показателя является проект создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Его цель — стать основной площадкой Центрально-Азиатского экономического коридора «Север-Юг» для создания совместного продукта, предназначенного для экспорта на рынки третьих стран.

В рамках промышленной кооперации между Казахстаном и Узбекистаном запланированы более 38 проектов на общую сумму 2,2 млрд долларов с созданием порядка 11 тыс. рабочих мест. Из них уже реализованы 10 совместных проектов, половина из которых находится на территории Казахстана. По остальным ведется активная работа.

Выступая на форуме, Серик Жумангарин подчеркнул особую роль иностранных инвестиций, привлекаемых в экономики двух стран. В период с 2005 года по II квартал 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций из Узбекистана в Казахстан составил 22,7 млн долларов. Вложения казахстанских инвестиций в экономику Узбекистана за этот же период составили 560 млн долларов.

«С учетом малого объема экономики каждой страны по отдельности, считаю, что регион Центральной Азии должен выступать единым фронтом в вопросах привлечения международных капиталов. Для этого в Казахстане уже создана вся необходимая инфраструктура, которая включает в себя площадку Международного финансового центра «Астана», инвестиционные преференции. Мы готовы выступить воротами для инвесторов в наш регион», — обратился к участникам бизнес-форума Серик Жумангарин.

Он также отметил, что Казахстан продолжит работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, и пригласил узбекские компании принять участие в реализации совместных проектов.

По итогам бизнес-форума Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев провели двустороннюю встречу с участием руководителей уполномоченных органов двух стран, на которой детально обсудили вопросы сотрудничества в различных секторах экономики.