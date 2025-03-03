Казахстан и Китай создадут совместную лабораторию животноводства

Соответствующее соглашение предусматривает совместные технологические разработки, подготовку кадров посредством обменов и тренингов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ РК

Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства совместно с Академией животноводства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и ТОО «Казахстанская коммерческая инвестиционная компания «Жибек Жолы» в рамках инициативы «Один пояс, один путь» планируют создать Китайско-казахстанскую совместную лабораторию пастбищного животноводства.

Соответствующее соглашение предусматривает совместные технологические разработки, подготовку кадров посредством обменов и тренингов, техническое обучение и содействие внедрению научных достижений в практику для развития отрасли.

Стороны, руководствуясь принципами равенства и взаимной выгоды, намерены укрепить сотрудничество в области научных исследований, технологических инноваций и подготовки кадров в сфере животноводства.