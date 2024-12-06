Объем автоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 60%

Международное сотрудничество, Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

Это данные за 10 месяцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице Китая прошли переговоры глав транспортных ведомств Марата Карабаева и Лю Вэя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Был отмечен значительный рост объема перевозок в железнодорожной и автомобильной сферах, увеличение количества рейсов между странами, а также перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

«В частности, объем перевозок между Казахстаном и Китаем в сфере железнодорожного транспорта за 10 месяцев вырос на 13%, составив 26,6 млн тонн, в сфере автомобильного транспорта за 3-й квартал объем перевозок вырос на 60%, составив 1,9 млн тонн», – говорится в пресс-релизе.

В ходе переговоров достигнута договоренность о совместном развитии маршрута ТМТМ, а также совместной загрузке данного коридора с созданием постоянной рабочей группы по обеспечению бесперебойного прохождения грузов.

«В рамках указанных договоренностей, в декабре планируется запустить пробный рейс по перевозке литий-ионных батарей из Китая по коридору ТМТМ», - сообщили в Минтранспорта.

На текущий момент объем перевозок из Китая по ТМТМ (в направлении КНР - Европа) превысил 27 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что в 25 раз больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, обсуждена возможность создания новых маршрутов и развития перевозки грузов посредством трансграничных рек между Казахстаном и Китаем.

Также, благодаря слаженной работе транспортных ведомств, министрами отмечен переход на электронный формат обмена бланками на международные автомобильные перевозки. У перевозчиков есть возможность получать бланки в течение часа посредством цифровой платформы.

#Китай #транспорт #перевозки

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